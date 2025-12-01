港宏福苑大火罹難人數攀升至151人、13人涉「誤殺罪」遭拘捕

香港特區政府12月1日舉行新聞發布會，據介紹香港大埔宏福苑火災已造成151人遇難，另有30多人失聯。此外，目前香港警方已拘捕13人，罪名為涉嫌「誤殺」。

香港宏福苑大火已造成151人遇難。（圖／美聯社）

據《新華社》、《央視新聞》1日報導，香港特區政府1日舉行新聞發布會，介紹火災搜救安置等最新進展。警方表示，大埔宏福苑火災已造成151人遇難，另有30多人失聯。

警方表示，已經完成對5棟大樓的搜索。根據目前工作進度，警方計劃在三週內完成所有搜證工作。

經警方實地調查搜證，在著火大樓中採集到7個地方的棚網樣本，沒有達到阻燃標準，懷疑有人將不合阻燃標準棚網混入工程使用。

此外，據介紹，警方目前已拘捕13人，包括12男1女，年齡介乎40至77歲，罪名為涉嫌「誤殺」，包括大判工程公司、工程顧問公司、二判的搭棚公司和二判的外牆工程公司相關人士，警方分別在公司及住所檢獲大量文件，調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。

另據港澳辦消息，1日中央港澳工作領導小組副組長、中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在深圳聽取有關情況的詳細會報。

