港宏福苑大火釀44死！小米、周大福慨捐千萬 助災民渡過難關

香港宏福苑大火釀44死66傷，震驚國際，多家企業慷慨解囊捐助，包括大陸科技大廠小米CEO雷軍捐助4千萬台幣、知名金飾集團周大福捐助8千萬台幣。

小米CEO雷軍。（圖/翻攝《澎湃新聞網》）

香港《文匯報》報導，雷軍今透過社交媒體發文表示，香港小米基金會捐贈1千萬港幣（約4千萬台幣），緊急馳援宏福苑火災，他發文指，「祈願逝者安息、傷者康復，受災同胞早日渡過難關。」

旗下擁有FILA、始祖鳥（Arc'teryx）等知名品牌的大陸安踏體育今宣布，公司作出緊急捐贈，將捐出總值3千萬元港幣（約1.2億台幣）現金及物資，包括港幣1千萬港幣（約4千萬台幣）現金、價值2千萬港幣（約8千萬台幣）的禦寒裝備，協助受災人士應對緊急安置及過渡期基本生活所需。

知名金飾公司周大福集團，則宣布捐出2千萬港幣（約8千萬台幣），為受火災影響的居民提供緊急援助，以協助他們渡過難關。

周大福指出，火災發生後，昨迅速動員旗下企業，為受災居民提供臨時住宿、食物、保暖衣物及日用品等支援。集團也將展開內部員工募捐，並持續關注事態發展，全力配合政府提供適切的後續支援。

