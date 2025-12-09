港宏福苑大火 烈焰無情人間有愛

香港的宏福苑大火，在地慈濟人，災後一周，完成將近兩千戶受災戶登記，並展開發放，這也是慈濟香港分會成立以來，最大型的發放行動，日前告一段落後，今天香港志工也來到台灣、台北的新店靜思堂，親自與上人分享，從事發當下的動員與發放過程，遇上的困難與感動，除了給予實質援助之外，在未來、心靈關懷也會持續，期待透過陪伴，編織出更多動人篇章。

慈濟香港分會執行長 施頌鈴：「發生那個火災 頭一天開始，大家一直看著電視 心裡就想，我們是可以怎樣，幫到那些災民呢。」

香港宏福苑大火，慈濟志工、扛起多項任務，奔波關懷，有志工自己兩個兒子，都是消防員，當時身在火場，即使擔心，還是得穩住內心。

香港慈濟志工 劉松蓮：「一邊去記錄 一邊在祝福，我的兒子跟災場的人，因為實在真的那個畫面，在我們心裡頭是很震撼的，但是我們沒有哭，為什麼 因為我們是慈濟人，去關心別人。」

證嚴上人開示：「那個時候 那家屬一定很緊張，但是呢 總是過後，真正的要祝福 (知道 感恩)，這樣使命感很難得，為他祝福。」

香港慈濟志工 余嘉進：「(有外傭)火警的時候，第一時間是抱著，負責照顧的那個3個月大的嬰兒，當她發現無路可退的時候，她是用自己的身體，緊緊抱著那個嬰兒，最終那個外傭是不幸離世了，但是嬰兒其實很感恩，也得以存活。」

志工分享，災難中看見的互助與愛的流動、鼓舞人心，慈濟災後發放，超過一千七百戶，藍天白雲的溫柔守候，也讓受災鄉親，心中的大石，暫時放下。

香港慈濟志工 梁曉霖：「有一位受災戶，領到我們的五千元(港幣)，他也感恩我們的付出跟資助，然後他當下也願意拿出，其中的一千(港幣)，回饋給我們 希望我們，可以幫助更多的人。」

香港慈濟志工 王純純：「我們發放的不只是這5千塊(港幣)，而是更多 更有意義的愛跟關懷，給這些災民及時的需要，還有陪伴他們走過一段，更長遠的傷痛，所以他們願意，把那些不堪的回憶呢，跟我們分享。」

證嚴上人開示：「除了我們給他們心靈的療傷以外，更需要就是長期生活補助，這就是傷很重，政府給的也許是一段一段，那如果有長期他們的心靈，也是受傷 是救不回來的，那就是看我們慈濟所做的，就是要做這一塊。」

希望能補上生命中，空缺的那一塊，後續的心靈關懷與互動，會一直延續。

