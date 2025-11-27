港宏福苑惡火奪65命！1消防殉職 女友悲痛發文：好想再牽你的手

香港宏福苑社區昨（26）日下午發生五級大火，火勢在短時間內蔓延至 7 棟大樓，目前仍在全力撲滅中。這場惡火也造成至少65人死亡、大批住戶失聯的慘況。救災行動中，一名37歲何姓消防員不幸殉職，讓各界相當悲痛，而她的女友也在社群平台發文，表示自己的超人完成任務回氪星了，但自己完全無法接受，還「好想好想可以再牽你的手」。

綜合媒體報導，昨日下午2時51分宏福苑竄火後，何姓消防員在3時01分到場投入救援，負責在地面協助疏散與滅火，但在約3時30分時失去聯繫，搜救隊於4時01分找到他時，已經躺在地板上，身上有燒傷，緊急送醫後仍於4時45分不治。

女友悲痛發文，表示「你是我的驕傲」。圖／翻攝自IG

消息傳出後，許多曾與他共事的消防員、警務人員陸續在社群平台貼出合照悼念，大批網友也湧入他的社群平台悼念，而他的女友也悲痛發文，「多謝大家的關心，我都有看到，我的superhero任務完成返回氪星了，你是我的驕傲，但對不起，我想向大家請一個小假期，因為我真的無法接受，我好想好想可以再牽你的手。」

