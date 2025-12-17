港客來台僅次於日客 策進會建議增設粵語標示

財團法人台港經濟文化合作策進會(策進會)今天(17日)召開經濟合作委員會年度委員會議。策進會表示，本次會議除回顧過去一年台、港經貿情勢及相關工作推展外，多位委員也希望政府能整合多方資源，為香港旅客創造更友善的旅遊環境。

策進會引述交通部觀光署的數據指出，今年前3季香港旅客是境外旅客第二大來源地，總人次超過87.5萬，因此，策進會委員才特別建議政府提供一站式觀光資訊服務，可在餐飲、住宿、交通方面增加粵語標示，另應加強推展南部及花東更多地區，並結合當地特色產業，以達到促進台、港人員經貿往來的加乘效果。

策進會表示，本次會議對於台港經貿、旅遊發展的相關建議將適時提供主管機關參考；明年也會在長期累積基礎上，持續推動台港經貿健康有序交流。