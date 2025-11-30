港市民發起究責連署 傳遭逮捕

香港宏福苑大火造成重大傷亡，有香港市民於網上成立「大埔宏福苑火災關注組」並發起連署，提出追究監管失職等四點訴求，港媒指出，其中一名發起人傳出十一月廿九日已遭香港警方以涉嫌煽動為由拘捕。

大埔宏福苑火災關注組連署提出四點訴求，包括：持續支援受災居民，確保妥善安置；成立獨立調查委員會，全面徹查潛在利益輸送；重新審視工程監管制度，拒絕祭旗（找人扛責）了事；全力追究監管疏忽、問責政府官員。

港媒星島日報引述消息指，其中一名連署發起人涉嫌藉宏福苑火災意圖煽動，十一月廿九日被警方國安處拘捕。警方回覆查詢時表示，警方採取任何行動，均會按實際情況，依法處理。

香港○一報導，網路上的相關連署已停止，大埔宏福苑火災關注組的社群媒體已關閉；連署至完結前，已有逾萬個簽署。

北京駐港國安公署發言人稱，堅定支持港府依法嚴懲反中亂港分子「以災亂港」行徑，並呼籲市民警惕一些人打著「為民請願」旗號，挑動對抗撕裂社會。並稱這些人罔顧事實，散播假消息，惡意攻擊港府救援工作，煽動對行政長官和特區政府的怨恨。

該發言人又稱，港府在救災同時，有關部門及時澄清事實真相，調查制止別有用心者借災生事。堅決懲治危害國安行為和活動，堅決反制任何外部勢力的插手干預。

另據南華早報報導，知情消息人士指，香港警方國安處訊問了一名男子，這名男子是要求調查宏福苑大火的網路簽名連署發起人之一，他被帶至警局接受問話。但未說明他是否和遭到警方拘捕的連署發起者為同一人。

法廣引述網上言論稱，「北京現在像對待內地（大陸）一樣對待香港了，不許質疑政府」。

