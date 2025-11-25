港幣87萬元紅酒Domaine Leroy Musigny的背後
三瓶2009年勒樺酒莊慕西尼（Domaine Leroy Musigny）共以875,000港元（連買家佣金）拍出，高於估價550,000港元。
一套三瓶Domaine Leroy Musigny紅酒近日在Bonhams邦瀚斯「Hostellerie Jérôme傳奇窖藏：南法美饌佳釀傳承（第一部份）」拍賣會，以港幣87萬5千元（約11萬2千美元）成交。 同場另一矚目拍品為一套2019年羅曼尼康帝套裝（Domaine de la Romanée-Conti Assortment Case；15瓶），以52萬5千港元成交，同樣超越35萬至48萬港元的估價。對於不熟悉頂級葡萄酒市場的人來說，這些數字可能難以理解，但這些酒款匯集了多個因素，令它們如此價格斐然。
Domaine Leroy的傳奇地位 即使在勃艮第（Burgundy）眾多頂級酒莊當中，Domaine Leroy都佔據著獨特的地位。酒莊由Lalou Bize-Leroy創立，她曾經是傳奇酒莊Domaine de la Romanée-Conti的聯合管理人，直至1992年。酒莊以出產近乎神話級質素的葡萄酒而聞名。Bize-Leroy對葡萄種植近乎執著，加上她在勃艮第率先採用生物動力種植法，造就了極度濃郁且可長期陳年的葡萄酒。 酒莊葡萄園的產量低得驚人。典型的勃艮第酒莊每公頃可能生產35至40百升，但Leroy往往低於20百升，有時甚至低至12百升。這種極端的限制令酒瓶數量大減，但果實的濃縮度卻大幅提升。 什麼是生物動力種植法？ 生物動力種植法是一種超越有機農業的葡萄種植哲學，將葡萄園視為一個完整的生態系統，強調土壤、植物和宇宙節律之間的相互聯繫。這種方法禁止使用化學肥料和農藥，轉而使用天然製劑，並根據月相和行星位置來安排農務工作。 Domaine Leroy的極致哲學 Domaine Leroy的核心理念是在葡萄種植和釀酒過程中盡量不干預，Lalou堅信葡萄果實的天然特質應主導每個年份，人為決定應減至最少，才能釀造出真正表達風土的葡萄酒。她偏好低產量的葡萄藤（平均每公頃僅15百升，是勃艮第最低之一）和小顆粒的果實。 整個生長季節，多達60名員工在葡萄園工作，進行細緻的修剪，並用酒莊自己的植株來替換個別死去的葡萄藤。1999年引入了一種名為「tressage」的創新技術，將葡萄藤的冠層捲起而非修剪，以支持葡萄園的健康和抗逆力。這種方法可以防止葡萄藤壓力，並保護植物的生長點，有助於葡萄藤更好地應對勃艮第多變的天氣。 酒窖中對細節的關注同樣嚴格。人工採摘的葡萄經過嚴格分揀，將果梗與主梗分離。黑葡萄和白葡萄都經過冷發酵，以保留純淨的顏色、風味和香氣，然後在為特定葡萄園地塊定製的木桶中發酵，只允許使用天然酵母。葡萄酒在100%新的輕烘烤橡木桶中陳釀14至18個月，所有橡木桶均來自著名的François Frères製桶廠，然後在不經過澄清或過濾的情況下裝瓶。正如Lalou所說，勃艮第的偉大在於細節。 紅頭及白頭的分別 在Domaine Leroy的酒款中，酒帽顏色代表不同的產品線和質素層級。紅蠟酒帽代表Domaine Leroy自家葡萄園出產的頂級酒款，這些酒來自酒莊擁有的特級園和一級園，產量極低，質素最高，也是市場上最搶手和最昂貴的。白色酒帽代表Maison Leroy的酒款，這些酒由收購的葡萄或酒液釀造，雖然沿用Leroy的生產程序，但價格相對親民。 這次拍出港幣87萬5千元的Musigny說是紅頭Domaine Leroy。白頭雖然也是優質酒款，但無論在市場認受性還是價格上，都無法與紅頭Domaine Leroy的特級園相提並論。 Musigny：勃艮第最優雅的特級園 Musigny特級園本身在勃艮第等級制度中佔據特殊地位。這片位於Chambolle-Musigny的10.86公頃葡萄園，以出產極其優雅和複雜的黑皮諾而聞名。這款酒結合了力量與近乎超自然的細膩，被評論家形容為「天鵝絨手套裡的鐵拳」。 Domaine Leroy只擁有Musigny園中的0.27公頃，每個年份通常生產少於1,000瓶。當我們考慮到來自亞洲、歐洲和北美的全球收藏家對頂級勃艮第酒的需求時，稀缺性的邏輯就變得非常清晰。 年份因素 這瓶拍出港幣87萬5千元的酒來自2009年份，生長季節近乎完美：溫暖的夏季讓葡萄充分成熟，而收成前涼爽乾燥的天氣保持了酸度和新鮮感，釀造出既有力量又優雅、既濃郁又精準的葡萄酒。 與股票或債券不同，葡萄酒是一種遞減資產。每開一瓶，存世量就少一瓶。隨著收藏家喝掉藏酒，加上酒瓶因儲存不當或意外而損失，任何偉大葡萄酒的剩餘庫存都會逐漸減少。對於像Domaine Leroy Musigny這樣來自偉大年份的酒，供應只會越來越少，因而更顯矝貴。 DRC套裝：勃艮第酒王 同場拍出52萬5千港元的2019年羅曼尼康帝套裝（Domaine de la Romanée-Conti Assortment Case），代表了勃艮第葡萄酒的另一座高峰。DRC被公認為世界上最負盛名的酒莊，其年度套裝包含酒莊所有特級園的代表作品，包括La Tâche、Richebourg、Romanée-Saint-Vivant、Grands-Échézeaux、Échézeaux，以及最珍貴的Romanée-Conti。這套15瓶裝的2019年份套裝之所以珍貴，不僅因為它集合了DRC所有旗艦酒款，更因為2019年是一個出色的年份，兼具成熟度與優雅度。
DRC的獨特之處不僅在於其卓越品質，更在於其經營哲學。酒莊聯合莊主Aubert de Villaine曾表示他們不是在製造奢侈品，而是有關風味的美學產品。他們認為保存和表達這些獨一無二的風土（terroir），是一種文化責任而非商業炫耀。DRC堅持以最少的人為干預來釀酒，讓葡萄園本身說話，這種對風土的絕對尊重，使每一瓶DRC都成為特定年份、特定地塊的歷史見證。酒莊的產量極低，不是為了營造稀缺性，而是因為他們相信只有這樣才能真正展現每片土地的靈魂。
