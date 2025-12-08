港府催票奇招「心意謝卡」成投票憑證 企業要員工上傳、網路現轉售潮

香港立法會選舉首創發給投票選民「心意謝卡」，12月7日投票後，網路出現轉售潮。取自Facebook Marketplace



香港昨天（12/7）舉行立法會選舉，港府為提升投票率，不斷宣傳鼓勵選民投票；也首度向投票後的選民送出「心意謝卡」。有企業與機構要求員工上傳心意卡，甚至祭出「上傳心意卡可換半天假」的獎勵措施。有人在網路平台徵求心意卡，也有不少賣家出售。

在「愛國者治港」的選舉原則下，外界對香港選舉的關注焦點轉向投票率。根據今天（12/8）凌晨公布的數據，在登記選民減少的情況下，本次投票率為31.9%，創歷來第二低紀錄；但投票人數較上屆減少近3.3萬人。

香港《明報》、《Yahoo新聞》報導，昨天的選舉投票時間自上午7時半開始，至深夜11時半結束。選民投票後，可獲贈寫有「同創美好未來」字句的心意卡，形同投票憑證，部分商家、機構會為投票者提供優惠，甚至要求員工上傳心意卡。

6日起，已有民眾在網路平台徵求心意卡，出價40港元（港幣兌台幣匯率約為1:4）。7日10時開始，陸續有多名賣家出售心意卡，索價30元至50港元不等，部分賣家還提供「多買多減價」優惠，可在鄰近港鐵站面交；也有賣家註明「只供收藏」。

《明報》報導，不少民眾投票後立即在票站外跟心意卡「打卡」。有民眾透露，其任職公司「強烈鼓勵」員工投票，要求投完票後在群組「說一聲」，「有同事要留守辦公室，等我們拍完心意卡才可以下班」。另有選民投票後在票站外自拍三次，被問及用途時僅稱「公司有要求」。

《Yahoo新聞》報導，香港旅遊發展局、中國和平統一促進會香港總會、香港總商會、香港工業總會等機構，先前都宣布向投票員工提供半天有薪「感謝假」，須憑心意卡申請。

由香港特首擔任「贊助人」的「香港青年協會」5日也發出類似通告，有員工擔心，若未投票，可能影響日後的職場生涯。

港府稱不會檢查 公務員仍「為安心」拍照打卡

本屆選舉新增多個專屬票站，讓當天需輪值的公務員與醫護人員預先登記投票。不少公務員、醫護人員投票後，在票站外為心意卡拍照打卡。

公務員黃小姐（化名）表示「身在其位，不得不投」，雖然所屬政府部門未要求上傳證明，但她為了「安心起見」先打卡記錄。

也有醫管局職員表示，會將打卡照片提交上級作證明；另有醫管局職員表示，其部門沒規定投票後要自拍，部分同事只是自行留紀錄。

也有警員表示自己「不太熟悉」如何選擇候選人，是上司「特別提醒」要投票，不確定之後是否須出示心意卡。香港政務司長陳國基日前曾宣稱，「不會用心意卡確認（公務員）有無投票」。

