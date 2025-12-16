港府官員發文力挺黎智英判決 港媒：部門首長被要求表態

黎智英兒子黎崇恩15日在華府召開記者會，要求釋放黎智英。美聯社



香港《蘋果日報》創辦人黎智英昨天（12/15）裁定兩項「串謀勾結外國勢力」、一項「串謀發布煽動刊物」罪名成立，隨後港府多個部門首長及紀律部隊紛紛撰文支持法庭將黎智英定罪，措辭強硬。港媒披露，港府司局長都被要求在社群媒體發文，表態力挺判決結果。

《香港獨立媒體》、《Yahoo新聞》報導，昨天黎智英遭定罪後，香港政務司司長陳國基發文，形容黎智英「多行不義罪有應得」，政務司副司長卓永興則稱黎「罪惡滔天、罪無可赦」。香港政制及內地事務局局長曾國衞表示，將禍首定罪「大快人心」，「公義或許會遲到，但從不缺席」。

香港《明報》今天（12/16）刊出「聞風筆動」專欄文章，以「李先知」為名的作者表示，聽聞香港特區政府司局長都被要求在社群媒體撰文，針對黎智英案判決講述看法，「唯一例外是律政司」，因為律政司是提出檢控的部門，而黎智英案的法律程序還未完，因此司長與副司長都不適合評論。

文章指出，這是港府司局長首次被要求就法庭案件個別表態。消息人士稱，因為這是《香港國安法》實施後最重要的一樁案件，對香港影響深遠，「司局長作為特區主要官員，對此要有所認識」。

除了一級官員撰文表態以外，香港消防處昨天也在臉書發文，稱「尊重並支持法庭依法判決，堅定保障市民生命財產安全」，引起逾萬網友關注，其中逾4700人按「怒」，近4000人按「笑」，逾1300人按「讚」。

有網友留言提及上月造成160人喪生的宏福苑大火：「如果消防處早點巡查宏福苑的消防設施有無運作、棚網阻燃證書是真是假，應該更能保障市民生命安全。」

也有留言寫道：「香港已由亂及治，由治及興，為何不合格的棚網，貴處未察覺，是不是失責？」

據報導，香港其他紀律部隊包括警隊、海關、懲教署、入境處也都發文，支持對黎智英的裁決。

