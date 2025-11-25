港府將禁止香港議會及香港民主建國聯盟在港運作

（中央社記者張謙香港25日電）香港保安局將會禁止兩個在海外成立的涉港組織在港運作，分別是「香港議會」和「香港民主建國聯盟」；保安局指它們旨在顛覆國家政權，目標包括推動香港「自決」。

保安局昨晚公布，局長將會根據維護國家安全條例發出命令，禁止上述兩個組織在港運作或繼續運作；局長已向這兩個組織發出書面通知，讓它們在命令發出前作出申述。

保安局發言人說：「該兩個組織旨在顛覆國家政權，其目標包括推動『自決』、制定香港『憲法』，推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度或推翻中華人民共和國中央政權機關或者特區政權機關等。」

廣告 廣告

發言人說，如果保安局局長最終決定命令禁止「香港議會」及「香港民主建國聯盟」在港運作或繼續運作，該兩個組織即成為受禁組織，任何人成為其成員、參與其活動或向它們提供援助等，一經定罪，最高可判刑14年。

網上資料顯示，「香港議會」是由流亡海外港人在加拿大組成的自治議會，該議會的首屆選舉於今年5月舉行，為網上投票形式，全部議員於7月宣誓就職。

「香港民主建國聯盟」去年在台灣成立；今年7月，該組織4名成員因為涉嫌違反港區國安法的「顛覆國家政權」罪而被警方逮捕。（編輯：廖文綺）1141125