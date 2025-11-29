港府指宏福苑棚網達阻燃要求 立法會議員稱感詫異

（中央社台北29日電）香港宏福苑發生數十年來最大火災，矛頭直至維修工程，包括圍著大廈的棚網。香港保安局長鄧炳強昨天表示，初步檢驗棚網達阻燃要求。立法會議員田北辰表示對此感到詫異，質疑是否標準有問題。

宏福苑發生大火期間火勢急速蔓延，不少網上影片顯示，大廈竹棚上的棚網在很短時間內被燒毀，社會不少聲音質疑是棚網不合規格。對於港府考慮以金屬棚架代替竹棚，不少人認為是將大火委過竹棚。

鄧炳強昨天表示，相關部門已初步化驗的棚網、保護網，初步發現達阻燃要求，但包圍大廈窗戶的發泡膠板則高度易燃。他說，圍網雖達一定阻燃要求，但當遇高溫都會起火，竹棚亦然。

立法會議員田北辰昨天在其臉書發文，「我相信有看過影片的都會覺得很詫異，達到標準都燒得這麼猛這麼快？是不是標準有問題呢？這個標準是不是達到國家與國際要求，如果是，即是這個標準都不夠高，是不是要用更高標準呢？」

港府日前指正研究以金屬棚架取代竹棚。發展局昨天發文稱，留意到有評論指政府意圖將大火的矛頭指向竹棚，這對政府立場的錯誤解讀。

發展局說，再次提出在合適工地以金屬棚架取代竹棚是因為多年來都有意見指香港仍以竹棚為主流，與國際慣常做法不同，而竹棚耐燃性始終不及金屬棚架，目前是適合時候與業界商討以金屬棚架取代竹棚（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1141129