港府指有棚網檢測證明造假 勒令全港棚網下架
（中央社記者張謙香港4日電）香港大埔宏福苑大火慘劇發生後，由於有證據顯示大火「元兇」之一的棚網在阻燃檢測方面有造假情況，港府已勒令本地所有在維修中的大樓棚網全部下架。
保安局局長鄧炳強與發展局局長甯漢豪昨晚宣布了有關決定。
甯漢豪說：「我們看到真的懷疑有人在文書上造假，為了保障公眾安全和免除我們現時做大廈維修的業主、住戶心裏的忐忑，政府認為應該從嚴處理。所以我現在宣布，所有現時正進行大維修的樓宇，包括所有公營、私營樓宇和政府大樓，如果它的外牆設有棚網，都需要即時將棚網下架。」
甯漢豪說，所有棚網必須在未來3個工作天即12月6日之前下架；如果有個別情況未能做到，需預先通報審查部門，由部門審視是否有合理理由予以通融。
甯漢豪說，估計目前正在維修且有棚網的民住大樓有200多幢，公營大樓約有10幾幢。
據公布，屋宇署會爭取下週發出全新作業守則，要求棚網送往工地時就地採樣，經指定檢測中心化驗合格才可以再上架。
與此同時，鄧炳強表示，當局懷疑有屋苑維修時使用的棚網涉及行使虛假文書，警方正調查兩宗個案。
鄧炳強表示，柴灣峰華邨和炮台山富澤花園的棚網都宣稱是由「山東宸旭化纖繩網有限公司」生產的，並分別獲得由「國家勞動保護用品質量監督檢驗中心」或「濱州市檢驗檢測中心」發出的棚網阻燃合格檢測報告。
但調查所得，「國家勞動保護用品質量監督檢驗中心」並無發出相關證書；至於「濱州市檢驗檢測中心」，暫時無法聯絡到，因為該公司留下的所有聯絡方法都為空號。
鄧炳強表示，案件已交由重案組跟進調查，預計會有更多類似案件受查，當局會嚴肅處理，一定會追究到底。
11月26日，宏福苑發生大火，至今造成159人死亡，31人失聯。
這場大火發生前，該屋苑正進行維修，8幢大樓都搭上了竹棚及棚網，各住所的窗戶也被發泡膠板（塑膠材料）圍封。
大火迅速蔓延，由一幢波及其他6幢，警方和消防處都覺得其蔓延速度不尋常，各方都質疑是棚網和發泡膠板是「元兇」。（編輯:陳鎧妤）1141204
