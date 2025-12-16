港府指香港記者協會及反華外媒為黎智英洗白

（中央社記者張謙香港16日電）香港政府今天發表聲明，強烈譴責香港記者協會及「反華外國媒體」在黎智英國安案件上，企圖誤導公眾，刻意為黎智英「洗白」。

香港高等法院官昨天裁定壹傳媒集團創辦人黎智英兩項串謀勾結外部勢力危害國家安全罪及一項串謀發布煽動刊物罪成立，記協隨後發表聲明表示，「案件中卻有人因為從事新聞工作而身陷囹圄，對新聞界早已造成不可逆轉的傷害」。

港府發言人在聲明中表示，記協及「反華外國媒體」無視法庭嚴格依照法律和證據將黎智英等被告定罪的判決，企圖誤導公眾，刻意為罪犯黎智英「洗白」，以及為他披上所謂民主的虛假外衣，「目的是掩飾其操弄媒體以煽動大眾及出賣國家和人民利益，為外部勢力作滲透及對年輕人進行『洗腦』的顛覆工作和無恥行為」。

發言人說：「記協沒有公信力、沒有認受性、沒有代表性，甚至一直拒絕公開其新一屆執委成員名單。這樣的一個組織卻自詡為新聞界的代表機構，令人不齒。」

發言人重申：「『黎智英案』與新聞自由完全無關，各被告多年來是利用新聞報道為幌子，行禍國害港之實…」（編輯:陳鎧妤）1141216