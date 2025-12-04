港府控「以災生亂」揚言「雖遠必誅」 兩女大生網紅：不再發表評論

香港大埔「宏福苑」大火目前已知159人死亡、31人失聯。路透社



香港宏福苑大火後，引發民間質疑監管不力、呼籲徹查的聲音。北京駐港國安公署週三（12/3）發表強硬聲明，聲稱「反中亂港者，雖遠必誅」，觸法者「無論躲在國外或藏身台灣」都會被嚴懲；港府晚間隨即跟進。在此同時，近日在社群持續關注大火事件的兩名女大生，均表示不會再對此事發言。

香港《Yahoo新聞》報導，宏福苑火災成為國際事件，許多網紅及外媒都以文字、圖片、影片等方式整合事件經過，甚至製作外語版本讓外國人都能夠了解詳情。不過，持續在Threads關注事件的香港大學學生Ellie Yuen週四（12/4）凌晨發表聲明稱，她對宏福苑火災的所有相關新聞工作早已結束，「基於顯然易見的不可抗力因素」，並無進一步評論、補充或其他相關工作，「敬請理解」。

香港城市大學生鄭曦琳（Hailey Cheung）稍早也表示，因為收到「非常準確的情報」，她「應不會再繼續發表任何關於火災的留言，也不會再接受任何媒體訪問」，也已「主動告知所有國際媒體」，勿再引用或報導她對宏福苑火災的發言。

週三稍早，北京駐港國安公署以不具名發言人的名義發表聲明，稱宏福苑火災後，「在中央有關部門及地方全力支持協助下，香港特區政府快速反應、專業處置、全力救災」，社會各界「展現出前所未有的團結、前所未有的堅毅、前所未有的大愛」。

文章稱，此時有「一小撮外部敵對勢力藉災生事，趁火作亂」，複製「修例風波（反送中）」手法，透過「扶植、操縱其香港代理人，擾亂破壞救災善後大局，妄圖重現黑暴亂象，用心險惡，行徑卑劣，人神共憤」。

聲明又稱，「境外敵對勢力和反中亂港分子」不僅不支持、不參與救災救援，「反而躲在暗處煽風點火、搬弄是非、顛倒黑白，把髒水潑到特區政府和廣大救援人員身上，惡意攻擊救災善後工作，故意製造各種障礙，是對特區政府和社會各界辛勤付出的抹殺」。

北京駐港國安公署又說，「法網恢恢，疏而不漏，反中亂港者，雖遠必誅」。隨著香港國安法、國安條例等「深入實施」，「香港國家安全不設防的歷史已一去不復返」。現在還有人「妄圖挑動民眾重拾抗爭記憶，製造亂港逆流，再掀顏色革命，是癡心妄想，絕不可能得逞」。

該署宣稱，上述法例「早已布下天羅地網，正張網以待。一切亂港言行都將記錄在案、終生追究；一切亂港陰謀都將無所遁形、徹底破產，我們絕不姑息、絕不手軟。只要觸碰法網，無論是躲在國外還是藏身台灣，都一定會受到法律的嚴懲。法治利劍高懸，必將迎頭痛擊、斬斷一切伸向香港的黑手」。

聲明最後表示，「任何破壞行徑，都動搖不了香港社會團結穩定的根基，都阻擋不了香港由治及興的歷史進程」。

隨後，港府新聞處也在週三深夜發出新聞稿，痛批「外部勢力，包括反華傳媒機構，以及反中亂港分子」對港府發表「失實和抹黑的言論」。

港府以不具名的「特區政府發言人」名義，指責「一些別有用心的外部勢力及反中亂港分子，竟然在火災發生後，意圖透過在網上散播假新聞、假消息，甚至派發煽動性傳單等，惡意抹黑救援工作、挑動社會分化對立」。

聲明稱，若任由這些行為蔓延，「不單會影響火災的善後工作，甚至影響香港社會穩定，危害國家安全」，呼籲社會大眾「不要以身試法，不應與破壞社會穩定的反中亂港分子有任何瓜葛，堅決與其劃清界線」。

聲明強調，對於任何「惡意抹黑、煽動仇恨」的行為，港府將全力做到「違法必究，雖遠必誅」，依法採取果斷執法行動。

香港《文匯報》週四（12/4）也發表口徑一致的評論文章，稱「一小撮境外敵對勢力和反中亂港分子沆瀣一氣，妖言惑眾，擾亂破壞救災善後大局」，威脅「反中亂港勢力不要幻想身處境外就可以胡作非為，以災亂港必遭嚴懲」。

文章稱，香港進入「由治及興」新階段，但在這次火災事件中，反中亂港勢力「賊心不死、插手干預香港一刻也沒停止」的居心和惡行暴露無遺，「誤導公眾、挑撥矛盾，分化香港，煽動港人對特區政府和中央的怨恨仇視，企圖令修例風波的亂象死灰復燃」。

文章強調，香港的國安法律「具有域外效力」，可對「反中亂港分子」進行「合法合理」的延伸打擊，不容其胡作非為。

宏福苑11月26日發生大火以來，香港民間除自發性組織救援行動外，也出現質疑大火背後深層原因的聲音，但立刻引起港府及中國當局的警覺及打壓。

11月29日，香港中文大學24歲大學生關靖豐因參與發起「支援災民、獨立調查、審視監管、問責官員」的「四大訴求」連署，首先遭香港警方國安處逮捕；11月30日，前屯門區議員張錦雄及1名李姓女義工被捕；

12月2日，香港政黨「民協」主席廖成利臨時取消關注宏福苑火災善後的記者會，隨後傳出事前已遭港警國安處「邀請會面」。

