港府推淘汰竹棚架遭批模糊焦點 專家：金屬鷹架遇高溫易變形倒塌

香港大埔宏福苑26日大火，蔓延7棟住宅大樓，燒出居民的震驚與憤怒。27日凌晨，警方在大火尚未撲滅時，就逮捕負責「大維修」工程公司的三名高層，港府隨後也宣布將以較耐燃的金屬棚架取代長年以來的竹棚架（竹製鷹架），引起不少批評。

香港商業電台報導，香港建造業總工會理事長周思傑在電台節目表示，這次事故成因不是竹棚架，而是工程管理失當，且使用不合規格的材料。

他表示，金屬鷹架確實比竹棚架耐燃性較高，但金屬燃燒時較易發熱，達到特定溫度時較易倒塌。他認為不應模糊事故焦點，而是應該關注施工管理是否有疏漏。

香港工業權益會則發表聲明，關注棚架防護網是否阻燃。工權會表示，根據屋宇署《竹棚架設計及搭建指引》及勞工處《竹棚架工作安全守則》，棚架外必須裝置具阻燃特性的保護幕，並符合認可標準，以減低火警蔓延風險，如果有人違規，必須嚴肅處理。

香港保安局長鄧炳強28日則表示，宏福苑維修工程的棚架防護網經檢驗達阻燃要求，但包圍窗戶的發泡板高度易燃，令火勢蔓延。

香港特首李家超27日曾向媒體表示，發展局已與業界會面，商討推進金屬棚架取代竹棚架的路線圖。香港歌手吳林峰隨後在社群平台發文，批評政府轉移視線。

吳林峰在Instagram限時動態發文，怒批「為何無緣無故會講到棚架材質？首先這件事是人禍，不是因為棚架是不是竹子」。他表示，這是「充滿包庇、利益關係的情況」，拿到案子「敷衍了事，能省就省到最盡」，但已付錢的居民只能硬著頭皮承受一切。

