港府改口：工程圍網不符標準 徹查聲浪遭強力維穩壓制

香港宏福苑大火今天進入第6天，有人幸運逃生，回憶滿是濃煙的火場仍心有餘悸，但更多傳出的消息則是在當局搜索過後，從受災現場找到的遺體。火災到周一已確認151人遇難，其中包括10名外傭，目前失聯人員中也有不少家庭幫傭，遇難數字恐將繼續攀升。港府周一突然改口，稱事後發現鷹架外的圍網不符合防火標準，宏福苑住戶更披露從去年9月起多次向港府檢舉偷工減料，卻始終未獲回應徹查，輿論質疑事件涉及人謀不臧。但港府面對批評卻選擇維穩第一，剛過去的周末，陸續拘捕要求獨立調查與究責的市民與義工3人，其中一名大學生周一下午獲釋。

香港宏福苑住戶 李先生：「現在到處都霧濛濛的，全家都是煙，只能等消防員來(救)了。」

回想6天前的那場大火，死裡逃生的宏福苑住戶李先生坦言，在社區警鈴沒有響的情況下，一開始完全沒有感受到危險。

香港宏福苑住戶 李先生：「因為我太太打電話給我，她告訴我失火了，要快逃，我換了衣服走出門口。打開門的時候，濃煙已經衝上門口，我那時才知道情況嚴重。」

然而那個時候，大樓的兩座逃生梯，不是已經被大火包圍，就是長期上鎖。困在屋內束手無策的李先生，只能把希望寄託在消防員，並與妻子在電話裡做好最後交代。

香港宏福苑住戶 李太太：「你出得來一定要第一時間通知我啊。」

香港宏福苑住戶 李先生：「當時我看到窗外，覺得這次我真的可能要死了，或者活不過今天。我跟朋友說我可能走不了了。如果我出了什麼事，請幫我照顧孩子。」

所幸住在2樓的李先生，在最後時刻等來了消防員，協助他與鄰居從窗口逃出生天。但李先生的幸運難以複製。

港府在剛過去的周末(11月29日)，出動這批身穿白色隔離衣的「災難遇害者辨認組（Disaster Victim Identification Unit, DVIU）」人員，進入災後現場逐層搜索，得到的只有令人心碎的現實。

港府警務處災難遇害者辨認組主管 鄭嘉俊：「不是太適合在此講關於遺體的狀態。搜索的行動中，樓宇的房間、樓梯、走廊、天台，都有發現遺體的。」

警方此前只能在受災相對輕微的宏盛閣、宏建閣以及起火點臨棟的宏泰閣搜索，但現場一片漆黑，到處都是燒燬的雜物與家具，部分區域還有大量積水，搜索十分困難。

港府警務處傷亡查詢中心主管 曾淑賢：「到今日(12月1日)下午4點鐘，已經證實的死亡人數是151名。」

至於燒得最嚴重的起火點宏昌閣，直到周一確認結構安全才開始進入搜索，目前初步已找到5具遺體。在尚有數十人失聯的情況下，遇難數字恐仍將攀升。

目前已知的死者中，包含9名印尼外傭與1名菲傭，還有數十人失聯，移工團體在剛過去的周末，集會致哀。

港府政務司長陳國基：「4棟大廈，一共有7個位處高、中、低層不同地方的樣本，未達阻燃測試標準。」

港府周一(12月1日)則推翻上周五聲稱，「圍網符合標準」的說法，表明現場對圍網實際採樣的20個樣本中，確實有近半數沒達到阻燃標準。香港廉政公署更證實，9月樺加沙颱風侵襲香港後，宏福苑工程單位曾用比市價便宜約一半的價格，採購2300卷不合格的圍網並加以使用。

香港建築工程師/時事評論員 潘焯鴻vs.記者：「他們(政府)明明知道所有的維修工程都在偷工減料，卻什麼也沒做，這是一場人為災難。(人為的災難？)沒錯，就是人為災難。(原先可以預防的？)沒錯。」

宏福苑住戶也表明，早在去年9月起，住戶就時常目睹工人抽菸，同時也質疑工程單位偷工減料，因此多次搜證向港府勞工處檢舉，但港府的回覆卻是，相關材料符合標準。此外，港府對宏福苑工地雖然在事發前15個月進行了16次巡查，並就部份違規事項發出警告或敦促改善，但從來不曾停工徹查，都是輕輕放下。

大埔居民vs.記者：「(您認為這其中涉及貪腐嗎？)那是絕對有的。」

受害災民家屬：「我想問一下(香港特首)李家超，你到底做了什麼呀！」

香港特首李家超除了周六帶領官員降半旗致哀外....

對於上周五(11月28日)透過傳單與網路連署，要求成立獨立小組徹查大火慘案的24歲關姓男大生，則派出港警以涉嫌借火災意圖煽動憎恨政府為由拘捕。另有香港前區議員張錦雄，以及另一名在火災現場分發物資的女義工，也傳遭拘捕。男大生周一已獲釋。

英國天空新聞記者：「幾天之前，這裡全是消防車，如今全被警車包圍。」

在被燒得焦黑的宏福苑前，悼念的花束堆積成山，連北京當局都派出包括跳水女將全紅蟬在內多名體育好手公開發表悼念影片。在宏福苑附近的其他維修社區工地，民眾則對工程安全憂心忡忡。但不論是致哀，還是擔憂，都越不過當局的維穩意志。

香港特首 李家超(11.27)：「選舉的確是重要工作。」

以及對這個星期日，很可能照舊舉行立法會改選的，勢在必得。

※ 本文章之所有內容，未經作者書面許可，不得以任何形式節錄、轉載或引用。

