港府管控宏福苑大火輿論 在台港人提5訴求盼停止打壓

香港大埔宏福苑大火，造成超過150人死亡，港府在災後管制相關「煽動言論」，動用國安抓捕，香港浸會大學學生會因張貼悼念海報，而遭無限期停止運作。在台港人今（12/7）日召開記者會，要求港府停止以國安法打壓市民，並妥善安置受災居民、全面徹查利益輸送問題以追究責任。

在台港人今日召開「拒絕惡法滅聲・譴責港府集會」共同提出5項訴求，譴責港府不但沒有承擔責任、公開真相，反而濫用《港區國安法》拘捕提出疑問與尋求真相的市民，如今香港浸會大學學生會停止運作，且有人遭到國安法拘捕，造成寒蟬效應，嚴重侵害人權。

訴求包括「停止濫用國安法打壓市民」：停止以惡法禁聲，保障公民言論自由與基本權利；「妥善安置所有受影響居民」，包括業主、租客、家傭、在場工作者，甚至陪伴家庭的寵物；「立即改善工程制度」，遏止圍標文化，改革監管制度，防止工程、政黨與利益集團勾結。

另要求「全面徹查利益輸送問題」依《香港法例第86章》成立真正具權力的法定「獨立調查委員會」，而非無實權的調查小組，並公開報告、追究涉事者；「追究失職官員責任」，包括工程監管、消防制度設計、執法部門多年不作為，如涉及違法必須依法處理。

在台港人赴湯表示，在正常社會中，查明責任、保障公共安全是最基本的公民權利，但在今日的香港，提出疑問者卻被標籤為「以災亂港」、遭拘捕與噤聲，他認為，這些行徑侵害人權，明確違反國際人權法。我們敦促港府立即停止打壓，恢復真相與公義。

「大火燒人，政府抓人。防民之口，甚於防火。」台灣香港協會理事長桑普直言，大火暴露香港制度全方位崩壞，責任分明卻無人問責；港府反而在災後首要行動竟是拘捕要求真相的人，甚至企圖藉假選舉為政權粉飾。他呼籲台灣社會正視中共專政本質，珍惜自由制度，勿重蹈香港覆轍。

香港籍學者徐承恩也直言，宏福苑大火是「100%人禍」：地方勢力與工程商聯手壓榨居民、為節省成本採用高度易燃物料，造成「火燒連環船」悲劇。香港近期進行區議會選舉，投票率恐將再創新低，他表示，港府在災民仍惶恐之際竟拘捕連署者、威嚇義工，要求災民參與沒有選擇的假選舉。

香港邊城青年秘書長馮紹天則指出，香港政府將公民提問視為國安威脅，是治理崩壞的象徵，大火並非技術失誤，而是制度失靈與政府不願面對責任所造成的人禍，如今「香港沒有說真話的空間，所以我們在台灣，在世界各地，延續香港被奪走的聲音。」

記者會以39響鐘聲開場，源於耶穌當年釘在十字架上時受羅馬人鞭打39下，濟南教會以此悼念受壓迫的人們，而記者會結束後，濟南教會內舉辦悼念儀式，不少在台港人前來哀悼香港宏福苑大火罹難者，臉上難掩悲傷。

