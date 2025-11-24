港府跟進北京暫停與日本總領館交流 官方頻道停播《工作細胞》

日本動畫《工作細胞》。取自X/@hataraku_saibou



日本首相高市早苗的「台灣有事」發言引發中國強烈反彈，香港特區政府也跟進。據報導，港府已暫停與日本駐港總領事館的官方往來，官方的香港電台電視頻道也暫停播放日本動畫《工作細胞》第二季。

日本共同社週日（11/23）報導，香港投資推廣署原訂上週二（11/18）舉辦港日商務交流活動，但事前要求日本領事館官員不要出席。經雙方協商，活動已延後。

報導也指出，港府經濟政策官員原定12月初與日本駐港總領事三浦潤會面，也已通知日方取消會晤。

報導還引述消息人士指，香港警務處一名高層原定12月中旬出席日本駐港領館的活動，但他已通知總領館，表示因目前中日關係惡化，出席該活動「不合適」，因此將不會出席。

在此之前，港府已跟進北京當局發布的警示，敦促香港民眾赴日旅行時採取安全防範措施。

共同社指出，2012年日本將釣魚台（日本稱「尖閣諸島」）收歸國有後，日中關係惡化，但當時的港府在「一國兩制」框架下，並未採取明顯措施切斷與日本的官方聯繫。2020年香港國安法實施後，中國對香港加強控制，中港之間的融合程度也日益加深。

香港《雅虎新聞》報導，官方的香港電台自本月16日起，原定每週日在電視頻道播放日本動畫《工作細胞》第二季，但播出首集後，23日和30日已未再繼續播出。

高市早苗本月7日在國會答詢時表示，如果發生「台灣有事」的情況，可能構成對日本的「存亡危機事態」，形同認可自衛隊行使武力。中國外交部14日呼籲國民暫時避免前往日本，之後原定在中國上映的日本電影《工作細胞》及《蠟筆小新》均延後上映。

