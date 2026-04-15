港府辦全民國安日升旗禮 強調深化國安教育

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（中央社記者張謙香港15日電）香港當局今天舉辦「全民國家安全教育日」升旗儀式，政務司司長陳國基在儀式上致辭時強調，港府將會持續深化國安教育，防範一切安全風險。

升旗儀式今早在香港警察學院舉行，他說，今年的「全民國家安全教育日」，主題為「主動對接『十五五』規劃，堅持統籌發展和安全」，這就是提醒大家，要更好地融入和服務中國國家發展大局，積極作為，不負時代所託。

他說，港府會繼續多管齊下，鞏固國家安全防護體系，提升執法協調能力，同時深化全民國家安全教育，堅持愛國者治港，防範並化解一切安全風險。

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2015年7月1日，中國第12屆全國人大常委會第15次會議通過國家安全法，並將每年4月15日確定為「全民國家安全教育日」。

2019年香港爆發「反送中運動」後，港府緊隨北京，在社會上大力宣傳和推行國安教育。（編輯：朱建陵）1150415