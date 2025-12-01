港府通報宏福苑棚網樣本部分未達阻燃標准
（德國之聲中文網）11月28日，香港保安局局長鄧炳強在記者會上稱，經初步化驗顯示，宏福苑事發大廈的外圍棚網符合阻燃要求，但包圍大廈窗戶和門的發泡膠板屬於高度易燃物。起火位置最初位於宏昌閣低層外部的圍網，隨後因引燃了發泡膠板，火勢迅速向上蔓延至多個樓層，並在短時間內波及宏福苑其他樓宇。此外，高溫導致竹棚燃燒，燒斷的竹枝飛墜引燃了其他樓層。高層的棚架不斷跌落，堵塞了大廈出入口及緊急車輛通道，也嚴重阻礙了消防人員進入樓宇救援。不過，鄧炳強有關棚網符合阻燃要求的這一說法並未平息社會疑慮。
三天後，香港政府官員本周一（12月1日）在宏福苑五級火警跟進工作記者會上稱，警方在宏福苑四座大廈提取的20個棚網中，有7個樣本未通過阻燃測試。
特區政府政務司司長陳國基說，警方過去兩日在宏福苑的宏泰閣、宏道閣、宏志閣、宏仁閣提取了20個棚網（防護網）樣本，其中7個樣本未達阻燃測試標准。保安局局長鄧炳強表示，疑有人將不合標准的棚網混入合格的棚網中使用。他相信是不合標准的棚網加再上發泡膠板，令到火勢短時間擴大。
香港廉政專員胡英明在記者會上介紹，廉政公署已於11月27日成立項目小組，目前已拘捕12名人士，包括工程顧問、承建商以及搭棚承辦商。調查發現，在今年7月超強台風“樺加沙”襲港後，宏福苑大廈原有棚網受損，涉案人員隨即分批在本地供應商處以每卷54港元的價格購買了2300卷、約7.5萬平方米的新棚網，對受損部分進行更換。這些棚網足以覆蓋整個屋苑的8座大廈，但未達到阻燃標准。10月底，涉案人員為應付突擊檢測，在同一家供應商處以每卷100港元的價格購買了115卷、約3700平方米符合阻燃標准的棚網，並將其安裝在大廈腳手架的底部（棚腳），以魚目混珠的手法成功通過了後續的測試。胡英明強調，警方與廉政公署已組成聯合調查小組調查此案，雙方現正聯同律政司檢視目前掌握的證據，研究是否有足夠證據提出刑事檢控。
據香港01報道，對於香港政府公布的新的調查結果，早前質疑棚網達阻燃要求的立法會議員田北辰表示，希望政府再次汲取教訓，沒有100%把握、關於科學證據的事情不要搶說，“既然上周那不是全面檢測，又何必這麼快出來公布？徒增矛盾，自尋煩惱，又何必呢。”
多人因呼籲獨立調查被拘留
就連日來先後有多名人士被香港國安處拘捕，鄧炳強本周一回應稱，有別有用心想危害香港及國家安全的人士，”利用大家這樣傷痛的時刻“，企圖用假消息企圖煽動對政府的不滿。他舉例說，有人批評消防救援方法不合適、政府不提供免費住宿須付費八千元一晚、救護人員不滿等等。他說，所有網路上不實言論，以及煽動對政府或國家憎恨的言論，”目標只有一個，就是想危害我們國家安全。“他稱必須采取適當的行動，包括執法行動，但因行動涉及國家安全，不會透露詳情。
據當地媒體報道，一位名叫關靖豐（Miles Kwan）的24歲的香港學生因散發傳單呼籲對造成這次特大火災進行獨立調查而被警方拘留，他於周一離開警署。關靖豐和其他幾名組織者還在網上發起了要求成立獨立調查委員會調查宏福苑火災悲劇的請願活動，短短一天就收集到了超過一萬個簽名。但關靖豐隨後被警方拘留，請願書也被刪除。據法新社記者報道，關靖豐於周一下午乘坐出租車離開長沙灣警署，未向在場的記者發表任何評論。
多家新聞媒體周日晚間報道稱，另有兩人，包括前區議員張錦雄，也因類似原因被拘留。
北京駐港國安公署上周六在微信公眾號發文指責“反中亂港分子和別有用心者仍蠢蠢欲動、伺機作亂”，稱“他們泯滅人性、罔顧事實，散播虛假信息，惡意攻擊特區政府救援工作，挑動社會分化對立，煽動對行政長官和特區政府的怨恨”，並威脅將以“國安法”和《維護國家安全條例》來“追究嚴懲”。
轉發指”中國制易燃防護網“帖子引發爭議
近日，影星甄子丹的妻子汪詩詩也因轉發一則貼文引發網路爭議，令她不得不緊急道歉。汪詩詩於11月28日在個人Instagram上轉發一則英語帖文，其中寫道：“香港的火災不是由竹棚架引起的。火勢之所以蔓延得這麼快，是因為承包商偷工減料，使用了不合規的中國制造易燃防護網，以及用泡沫密封劑封住窗戶所致。
“由於提及”不合規的中國制易燃防護網“，不少網友認為她是在“影射中國制品劣質”，因而在中國大陸網絡引發強烈反彈。汪詩詩隨即在微博發文道歉，承認自己”轉發了一段不當文字，文字容易引發誤會“，所以已經刪除，她表示鄭重致歉，並承諾日後會更加審慎。但因她的道歉卻僅出現在面向內地用戶的微博，中國網民仍吐槽她的道歉內外有別，只是“微博限定版道歉”。
截至當地時間12月1日下午約4時，宏福苑火災死亡人數已增至151人，仍有逾40宗失聯個案，不排除死亡數字會進一步上升。
（法新社、香港01等）
作者: 德正
