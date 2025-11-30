港府降半旗三天哀悼宏福苑罹難者 MAMA捐2千萬、迪士尼取消煙火

香港宏福苑的大火死亡人數攀升到128人，港府從29日開始一連三天降半旗致哀，不少民眾自發性到宏福苑前獻上鮮花悼念往生者，並為悻存者祈福，火災發生至今已超過72小時，有些住戶目前仍音訊全無，儘管生還機會十分渺茫，親友仍期盼有奇蹟出現，各界的捐款也不斷湧入。

志工湧社區廣場提供物資 地上擺滿祝福鮮花+紙鶴

港府週六舉行宏福苑大火哀悼儀式，宣布從29日到12月1日全港降半旗三天，追悼罹難者，升旗後隨即降旗，全體官員默哀三分鐘，並在全港18個區設置弔唁處供民眾簽名弔唁。

火災發生至今已超過72小時，有些住戶目前仍音訊全無，宏福苑住戶鄧小姐表示，其中有一位朋友從開始到現在都一直失聯，他們都有去拍過遺體的照片，但都沒有找到。

香港民眾悼念宏福苑大火罹難者。圖／路透社、美聯社

地上擺滿了鮮花，不少民眾自發性的來到宏福苑旁悼念，有的民眾止不住淚水，不停的啜泣，大埔居民陳先生悲痛表示，大埔曾獲選為香港最安全的城市、犯罪率很少，但犯罪率少不代表不會死人，有些人的差錯、某些人的決策、某些人的貪婪，會造成120幾條生命逝去。

來自四面八方的志工湧入社區廣場，提供災民瓶裝水以及熱食餐盒等物資。而2025年MAMA大獎兩天頒獎典禮在香港啟德主場館照常舉行，但取消紅毯，活動籠罩在哀傷的氣氛中。

CJ娛樂和MAMA捐2000萬港幣、謝霆鋒500萬港幣 庫克也捐款

各地也湧入捐款，MAMA主辦方CJ娛樂與MAMA捐款2000萬港幣；港星謝霆鋒捐出500萬港幣；五月天的相信音樂代表旗下所有藝人捐220萬港幣；蘋果執行長庫克也宣布要捐款，但金額尚未宣布；香港迪士尼粉專則撤掉彩色照，取消28日晚間煙火施放。

香港迪士尼取消高空煙火。圖／翻攝自IG

