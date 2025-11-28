港府降半旗三天！港大火調查 封窗「保麗龍板」是禍首

香港保安局28號召開記者會表示，覆蓋宏福苑的綠色保護網符合阻燃要求。（圖／達志影像美聯社）

香港宏福苑大火，死亡人數增加到128人，香港政府機關將從明天起，降半旗三天致哀。而今天初步調查報告也正式出爐，起火點是宏昌閣低樓層圍網，雖然圍網有阻燃效果，但是用來封窗的保麗龍板，恐怕是罪魁禍首，因為屬於易燃物質，導致大火快速蔓延。

香港保安局28號召開記者會表示，覆蓋宏福苑的綠色保護網符合阻燃要求。（圖／達志影像美聯社）

香港宏福苑大火災情持續惡化。這場悲劇的起因可能與維修工程使用的易燃材料有關，特別是封窗用的發泡膠板（保麗龍）被懷疑是火勢快速蔓延的主因。香港保安局表示，雖然外部保護網符合阻燃要求，但封窗用的發泡膠板（保麗龍）屬於易燃材質。更有專家指出大樓的結構設計形成類似煙囪的通道，加速了火勢擴散。目前香港廉政公署已介入調查這項耗資約13億台幣的維修工程是否涉及貪污問題。

這場大火最初從宏昌閣底部竄出，在短短幾分鐘內便一路燒到最高層，最終蔓延至七棟大樓。疑似第一時間起火畫面也在網上曝光，延燒異常迅速，許多居民表示完全來不及反應，獲救居民Anna表示，她衝出去時感受到強烈熱浪幾乎讓她想往後退，下午3時至5時還傳出厲害的爆炸聲，她必須蹲下身避免吸入上升的濃煙。

28日清晨5點多，消防員終於能夠逐層搜索，但火場仍相當不穩定，建築物一度死灰復燃，消防車持續灑水降溫。同時，救援人員也陸續發現更多遺體。一位宏福苑居民悲痛地表示，她找不到女兒和家翁家姑，消防人員告知有個寶寶及成年人已無生命跡象，讓她痛不欲生。

香港保安局局長鄧炳強表示，初步化驗結果顯示，保護網達到阻燃要求，但包圍窗門的發泡膠板是高度易燃的材質。從火災前的室內畫面可見，大樓對外窗戶都被這種保麗龍封住。關於為何不派直升機滅火的質疑，香港消防處長楊恩健解釋，從空中投擲水彈無法直接滅火，水只會淋到大廈外圍，且直升機靠近可能產生大量空氣，反而加速火勢蔓延。

專家指出，宏福苑的設計格局也是大火失控的原因之一。從平面圖來看，四面住宅間各有四個凹陷設計，形成類似天然煙囪的管狀通道，可能導致氣流快速上升，讓大火越燒越旺。

香港政府已安排避難所和收容旅館，並設置輔導站協助災民。許多善心義工也自發前來分送物資。香港義工楊先生表示，大家輪流幫忙，非常熱心，讓他感到欣慰。然而，隨著罹難人數增加，家屬的憤怒情緒也在上升。死者家屬Mirra Wong表示，雖然很多人在幫忙，但她不覺得有幫上忙或有效率，感到既憤怒又荒謬。

警方已拘捕三名負責維修工程的宏業建築工程有限公司負責人，並證實火警發生時，宏福苑八棟大樓的消防警鈴全部沒有響，導致居民錯失最佳疏散時機。完整的火場蒐證工作預估還需3到4週才能完成。

