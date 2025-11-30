即時中心／林韋慈報導

香港宏福苑大火仍造成重大傷亡，截至目前約有150人失聯。隸屬於香港警方的「災難遇害者辨認組」（DVIU）持續進入現場進行搜索，消息指出，今日中午有遺體從宏盛閣被抬出。目前已拘捕11名工程人員，但同時亦有一名發起真相調查連署的學生遭警方拘捕。

昨（29）日，香港政府宣布全港連續三日降半旗致哀，並在18個區設置弔唁處，多數媒體及政府部門也將網路及公開照片改為黑色。數千名市民攜家帶眷前往宏福苑獻上花束，悼念罹難者。香港廉政公署再拘捕3名工程公司人員；此外，警方以煽動罪名拘捕發起聯署調查真相的香港中文大學生關靖豐。

廣告 廣告

快新聞／港府連三日降半旗致哀 失蹤人數降傳再有遺體抬出

關靖豐等人提出的四大訴求觸動警方。（圖／擷取自臉書）

香港宏福苑大火造成重大傷亡，截至目前，死亡人數已達128人。根據《港新聞》報導，災難遇害者辨認組（DVIU）今（30）日再次進入多幢受災大廈，展開第二日搜證行動，期間在宏盛閣內陸續發現數具疑似遺體，並於接近中午時分將部分遺體以屍袋抬走。

「災難遇害者辨認組」隸屬香港警察學院偵緝訓練科，主要負責在大型災害中辨認遇害者身份。昨日共動員600名人員進行搜救，但確切死傷人數仍未完全明朗。

快新聞／港府連三日降半旗致哀 失蹤人數降傳再有遺體抬出

香港警方出動「災難遇害者辨認組」。（圖／香港警方提供）

此外，香港屋宇署昨（29）日也公布，已對30個私人大樓工程項目下達暫停工程命令，其中28項由宏業負責，其餘兩項因使用塑膠板遮封窗戶亦被要求立即停工並移除物料。此次事件中，外籍移工與寵物的傷亡也備受關注，目前已證實有7名印籍移工罹難，另有45人下落不明。根據日本《產經新聞》（Sankei News）報導，動物保護志工透露，火災中超過200隻寵物受困，目前已成功救出約60隻。

快新聞／港府連三日降半旗致哀 失蹤人數降傳再有遺體抬出

香港多數媒體與官方單位都將照片置換成黑白，對宏福苑大火默哀。（圖／擷取自臉書）





原文出處：快新聞／港府降半旗民眾獻花致哀 宏福苑失蹤人數降傳再有遺體抬出

更多民視新聞報導

「麥市長」來勢洶洶？何欣純「溫暖堅定」震撼表態了

蔣萬安2026幫忙白營議員站台？戴錫欽表態了

中國首父爆連生300個孩！前女友曝炸裂情節

