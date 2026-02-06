港式台妹》俄羅斯女生第一次擺攤！台北年貨大街什麼真的好賺？

港式台妹





過年前最有年味的地方在哪裡？這一集《港式台妹》過年特輯，香港人花丸和俄羅斯女生Yana，帶大家直擊台北年貨大街！

第一次在過年期間來到大稻埕的Yana，直接被現場人潮嚇到，直呼像「傳統嘉年華」！這次我們更挑戰超在地任務——年貨攤位叫賣PK！從黑公主花生、開心果、糖果試吃，到現學現賣的攤販叫賣技巧，看看外國人賣年貨到底行不行？

同場也專訪在迪化街深耕25年的老店「御華生」，聊年貨大街必買清單、外國人最適合嘗試的台灣年味，以及過年送禮人氣王。影片看到最後還會有觀眾專屬福利，千萬不要錯過！

