港式甜點簡單上桌！薑汁撞奶
【港式甜點】薑汁撞奶
冬天吃這個暖暖的薑汁撞奶最好，質感超幼滑又好味！做法超超超簡單，最重要是注意牛奶的溫度，15分鐘做到！
食材
薑汁, 1大匙
牛奶, 200毫升
糖, 1大匙
料理步驟
步驟 1：
步驟 2：將薑去皮，然後磨碎，再用手搾出薑汁，放入碗內備用
步驟 3：將牛奶和糖放入鍋內，拌勻，用中小火煮至牛奶微滾，有白煙和周邊有小氣泡(可用溫度計煮至牛奶70-80度C)
步驟 4：將牛奶直接倒(撞)落有薑汁的碗內，用碟子蓋碗，期間不要移動碗，靜置10-15分鐘即成！
小撇步
*煮牛奶一定要用中小火慢慢煮，不要用大火煮
*最好是有溫度計量度牛奶溫度70-80度C
*薑要用較老的薑，因其有較多令牛奶凝結的物質
港式甜點簡單上桌！薑汁撞奶
