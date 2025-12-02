港式甜點簡單上桌！薑汁撞奶

【港式甜點】薑汁撞奶

冬天吃這個暖暖的薑汁撞奶最好，質感超幼滑又好味！做法超超超簡單，最重要是注意牛奶的溫度，15分鐘做到！

食材

薑汁, 1大匙

牛奶, 200毫升

糖, 1大匙

料理步驟



步驟 1：





步驟 2：將薑去皮，然後磨碎，再用手搾出薑汁，放入碗內備用



步驟 3：將牛奶和糖放入鍋內，拌勻，用中小火煮至牛奶微滾，有白煙和周邊有小氣泡(可用溫度計煮至牛奶70-80度C)





步驟 4：將牛奶直接倒(撞)落有薑汁的碗內，用碟子蓋碗，期間不要移動碗，靜置10-15分鐘即成！

小撇步

*煮牛奶一定要用中小火慢慢煮，不要用大火煮

*最好是有溫度計量度牛奶溫度70-80度C

*薑要用較老的薑，因其有較多令牛奶凝結的物質

