港式餐廳涉惡意欠工資 新北勞工局裁罰24萬元助勞工爭權益

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

知名連鎖港式餐廳「點22」，疑因積欠工資，近30餘名員工，今（11）日上午也在新北產業總工會，號召會員工會聲援下，前往新北市政府南大門陳情。勞工局勞資關係科科長蕭慧敏，則代表接下陳情書，同時表示已陸續接獲申訴，發現直營店及加盟分店，普遍有延遲發放工資、未依規定計給勞工加班費及特別休假等違規，已開出8張罰單，共計24萬元罰鍰。後續還將針對積欠資遣費進行裁罰。勞工局也強調，絕對做勞工的後盾，不使無良雇主，持續神隱逃避責任。

陳情勞工指稱，點22港式餐廳疑因資金調度困難，在10月底就告知員工，公司已破產，包括8至10月份薪水、資遣費及6%退休金都未給付，推算積欠數額達近千萬元。

勞工局關係科長蕭慧敏表示，點22多家直營店及合作分店，查核發現仍有未給付加班費、特別休假等違規情事，已開立 8 張罰單、總計24萬元。業者至今仍未辦理歇業登記，仍有4個分店（新莊自立店、板橋忠孝店、樹林站前店及三重正義店）等還在營業，卻積欠勞工薪資、資遣費與退休金，也造成勞工因此無法向勞保局，申辦積欠工資墊償。

洪清福表示，新北市衛生局、稅捐處等，應該前往還在營業的據點查核，了解供應商品質是否安全。同時對現金流進行監管，不使積欠勞工薪資的惡雇主，持續逍遙法外。

勞工局則嚴正譴責，雇主惡意欠薪，要求業者應主動面對，若屆期仍不履行，將針對積欠資遣費等依法加重處罰。勞工若後續提起訴訟，亦將提供涉訟補助，並協助職涯輔導及就業媒合，全力捍衛勞工權益。

勞工局強調，勞工後續如提起訴訟（含假扣押）等爭取權益，會全力支持，並提供律師費及裁判費等涉訟權益補助，協助勞工維護權益。如有構成大量解僱勞工保護法第12條限制出境要件，將盡速報請勞動部認定，以禁止公司負責人出國。

勞工局表示，若勞工要申領失業給付，卻無法取得非自願離職證明，可盡速向勞工局申請勞資爭議調解，也會協助釐清認定非自願離職身分，以利向勞保局申請失業給付。另外新北市各就業服務站，也可提供職涯輔導及就業媒合，幫助勞工快速轉職。

