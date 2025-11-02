港式餐廳爆欠薪又破產！6直營店歇業 負責人回應了

連鎖港式餐廳「點22」在被爆出欠薪後，驚傳總公司宣布破產。（圖／東森新聞）





連鎖港式餐廳「點22」近日爆出欠薪爭議，如今又傳出了因為資金周轉不良，公司總部宣布破產，6間直營店全部歇業，領不到薪水的員工恐怕會更多。公司負責人對此回應，薪資會延遲發放，但一定會支付。

根據《EBC東森新聞》獨家報導，「點22」近日遭離職員工投訴欠薪。有離職員工控訴，今年8月底離職，不只當月薪水到10月都還沒拿到，今年2月到8月，公司表訂每月10日發薪，卻不只一次拖延發薪，甚至有過到月底才給薪，並且遭欠薪的不只一人。離職被欠薪的員有個群組，裡面約20多人都被欠薪，甚至有高階主管級員工被欠到20萬元以上的薪資。

廣告 廣告

根據《TVBS新聞網》報導，點22因資金週轉不佳，傳出宣布破產清算，目前現有的6家直營店直營店都已經停業，包含：新北三重五華店、新莊富國店、蘆洲長安店、新店民族店，以及北市文山興隆店、新竹光復店。

新北市勞動局勞動檢查處表示，今年已經接獲多起有關點22的申訴，已經對1間直營店、4間加盟店總共裁罰12萬，近期也會繼續關注點22的發薪情況，將派員到店再次實施檢查，如果還有延遲發薪、欠薪等違法形況，將會依法加重處罰。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿