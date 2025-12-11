港式餐廳點22遭控惡意欠薪 新北開罰24萬元

（中央社記者曹亞沿新北11日電）港式餐廳「點22」員工今赴新北市府抗議公司惡意欠薪。勞工局說，經查點22延遲發放工資、未給付加班費等，開罰新台幣24萬元，後續將針對積欠資遣費裁罰，提供勞工涉訟補助。

連鎖港式餐廳點22因積欠工資，約30名員工上午在新北產業總工會陪同下赴新北市政府陳情，高舉「無良雇主惡意欠薪」「可憐勞工無錢過年」等標語，由新北勞工局勞資關係科科長蕭慧敏接下陳情書。

勞工局表示，點22公司因資金調度困難，10月底告知員工公司已破產，包括8至10月薪水、資遣費及6%退休金都未給付，推算積欠數額達近千萬。且點22至今未辦理歇業登記，4分店（新莊自立店、板橋忠孝店、樹林站前店、三重正義店）仍在營業，卻持續積欠勞工薪資，造成勞工無從向勞保局申辦積欠工資墊償。

廣告 廣告

蕭慧敏說，已陸續接獲申訴，經查點22多家直營店及加盟分店有延遲發放工資、未依規給付加班費及特休等違規情事，已開立8張罰單、共24萬元。業者至今仍未辦理歇業登記，卻積欠勞工薪資、資遣費與退休金。業者若屆期仍不履行，將針對積欠資遣費等依法加重處罰。

新北產總榮譽理事長洪清福指出，衛生局、稅捐處應前往還在營業的據點查核，了解供應商品質是否安全，同時監管現金流，別讓積欠勞工薪資的惡雇主持續逍遙法外。

勞工局說，後續勞工若提起訴訟（含假扣押）爭取權益，市府將全力支持並提供律師費及裁判費等涉訟權益補助。如有構成大量解僱勞工保護法第12條限制出境要件，將盡速報請勞動部認定，禁止公司負責人出國謀求解決。（編輯：方沛清）1141211