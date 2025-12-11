港式餐廳「點22」惡意欠薪 員工赴新北市府陳情 勞工局重罰24萬

知名連鎖港式餐廳「點22」30餘名員工今（11）日赴新北市府大門陳情，控訴雇主惡意積欠工資，讓員工難過年。（圖／新北市勞工局）

知名連鎖港式餐廳「點22」30餘名員工今（11）日赴新北市府大門陳情，控訴雇主惡意積欠工資，讓員工難過年。新北市勞工局勞資關係科長蕭慧敏代表接下申請書，指出已針對違規開出8張罰單、共計24萬罰鍰。

「無良雇主 惡意欠薪」、「可憐勞工 無錢過年」！30餘名員工在新產業總會陪同下前往市府大門高喊，指出點22公司因資金調度困難，在10月底告知員工公司已破產，包括8月至10月份薪水、資遣費及6％退休金都未給付，推算積欠數額達近千萬。

勞工局指出，點22至今未辦理歇業登記，仍有新莊自立店、板橋忠孝店、樹林站前店及三重正義店等4分店還在營業，卻持續積欠勞工薪資，造成勞工因此無從向勞保局申辦積欠工資墊償。

新北產總榮譽理事長洪清福要求，新北市衛生局、稅捐處應該前往還在營業的據點進行查核，了解供應商品質是否安全，同時對現金流進行監管，不使積欠勞工薪資的惡雇主持續逍遙法外。

蕭慧敏表示，點22多家直營店及合作分店經查核仍有未給付加班費、特別休假等違規情事，已開立 8 張罰單、總計 24 萬元。業者至今仍未辦理歇業登記，卻積欠勞工薪資、資遣費與退休金，勞工局嚴正譴責雇主惡意欠薪，要求業者應主動面對，若屆期仍不履行，將針對積欠資遣費等依法加重處罰。

勞工局指出，若後續勞工提起訴訟，亦將提供涉訟補助，並協助職涯輔導及就業媒合，全力捍衛勞工權益。此外，勞工後續如提起訴訟（含假扣押）爭取權益，勞工局會全力支持，並提供律師費及裁判費等涉訟權益補助（https://ilabor.ntpc.gov.tw/page/subsidy-for-labor-in-litigation），協助勞工維權。如有構成大量解僱勞工保護法第12條限制出境要件，將盡速報請勞動部認定，以禁止公司負責人出國以謀求解決。

勞工局表示，倘若勞工申領失業給付，卻無法取得非自願離職證明，勞工可盡速向勞工局申請勞資爭議調解，將協助釐清認定非自願離職身分，以利向勞保局申請失業給付。另新北市各就業服務站也可提供職涯輔導及就業媒合，幫助勞工快速轉職。

