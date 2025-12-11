港式餐廳「點22」遭控欠薪 員工赴新北市府陳情

〔記者黃子暘／新北報導〕連鎖港式餐廳「點22」遭員工指控積欠工資，今(11)日有30多名員工前往新北市府陳情，市府勞工局勞資關係科長蕭慧敏代表接下陳情書。蕭慧敏指出，已陸續接獲申訴，發現該餐廳直營店及加盟分店普遍有延遲發放工資、未依規定計給勞工加班費及特別休假，已開出8張罰單，共計24萬元罰鍰，後續還將針對積欠資遣費進行裁罰；呼籲業者主動面對，如屆期不履行，將針對積欠資遣費等依法加重處罰，勞工局也會提供涉訟補助給有意提告的勞工。

記者致電「點22」欲尋求回應，但電話無人接聽。

勞工局指出，「點22」資金調度困難，10月底告知員工公司已破產，而8至10月份薪水、資遣費及6%退休金都未給付，推算積欠數額達近千萬；經了解，「點22」至今未辦理歇業登記，仍有新莊自立店、板橋忠孝店、樹林站前店及三重正義店營業中。

蕭慧敏說，「點22」多家直營店及合作分店經查核仍有未給付加班費、特別休假等違規，已開8張罰單，業者仍未辦理歇業登記，卻積欠勞工薪資、資遣費與退休金，勞工局予以嚴正譴責，要求業者主動面對，若屆期仍不履行，將針對積欠資遣費等依法加重處罰。

如後續有勞工提出訴訟、假扣押等爭取權益，勞工局表示，將提供律師費及裁判費等涉訟補助，並協助職涯輔導及就業媒合，協助勞工維護權益，如有構成大量解僱勞工保護法第12條限制出境要件，將盡速報請勞動部認定，以禁止公司負責人出國謀求解決。

勞工局補充，如勞工申領失業給付卻無法取得非自願離職證明，可向勞工局申請勞資爭議調解，將協助釐清認定非自願離職身分，新北各就業服務站也可提供職涯輔導及就業媒合。

