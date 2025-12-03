港惡火唯一倖存大廈 住戶獲准返家取物.居住遙無期

圖／達志影像美聯社

香港宏福苑大火第八天，火災中唯一一棟沒有受災的「宏志閣」住戶，終於獲准重返住處。僅管只能帶走財物，無法返回居住，但住處基本完好已是不幸中的大幸。對於其他失去家園，甚至失去親人的災民來說，傷痛難以平撫，尤其是災禍反映出的整體系統性、制度性癥結，不論是災民或者一般港人，都強烈企盼能徹底檢討究責，為無辜失去的生命找回一些公理正義。港警當前則是積極打擊捐款詐騙，並呼籲民眾「有事盡量找政府」。至於宏福苑的工程顧問公司，在兩名董事被捕後，週三閃電宣告結業。

推著空的行李箱、揹著大型購物袋，住在香港宏福苑8棟大廈裡，唯一一座從連環火勢下倖存的「宏志閣」住戶，歷經惶恐的一整個星期後，週三(12月3日)終於可以重返住處。然而…

香港警務處新界北總區指揮官 林敏嫻：「這是住戶們一次性返回，並收拾財物的機會，他們不能搬回去住。」

在開放的兩天時間，港府規定「宏志閣」住戶只有一次回家的機會，而且最多只能停留一個半小時，還得由這些身穿藍色背心的政府公務人員，全程陪同。

宏志閣住戶 蘇先生：「累到爆炸了，真的是心力交瘁。希望收拾一下後能感覺好一些。」

宏志閣住戶 孫先生：「主要都是檢查下，看一下，拿些平時需要用的東西，遊戲機最重要。因為我原本以為沒有燒到，幾天可以處理好，原來發現都還要一段時間。」

對宏志閣災民來說，返回住處時，雖然發現大門被消防人員為了搜救而破開，但家中大致完好，可以說是不幸中的大幸。

宏志閣住戶 黃小姐：「現在老人家可以住酒店14天，但14天後就不知道安排如何。我這幾天都打電話去(查詢)住宿，很多都滿了。」

當局為了調查，將持續封鎖現場的情況下，宏志閣住戶短期內雖有緊急安置，但未來究竟該如何棲身，卻是災民心中最沉重的疑問。

宏志閣住戶 李先生：「現在希望的是什麼呢？在不影響的情況下，鄰近大廈的東西都清理乾淨了，我們能搬回來住。」

宏志閣住戶 吳先生：「自己的家園，居住了幾十年，當然希望可以回去居住。住一個新地方又要慢慢適應，我們年紀大的很難適應。」

宏志閣2百多戶人家面臨的「有家歸不得」狀態，目前還看不到終點。

宏福苑災民 黃先生(11.26)：「現在消防在哪裡？是不是還在機場啊。」

而大火當天，目睹火龍吞噬家園、妻子受困火場卻束手無策的黃先生，他憂心、焦心的表情，讓所有人都感同身受。

宏福苑災民黃先生兒子：「大概下午3點半鐘左右，我不記得確切時間了，就說電話已經打不通了。媽媽最後一通電話打給爸爸(黃先生)，他們說了幾句話，大概通話了一分鐘左右。」

他的兒子透露，父親至今仍無法走出失去妻子，失去家園的哀痛；尤其是因為有水電證照的父親，退休之前長期從事房屋修繕工作。早在去年初社區維修工程一開始，父親就已警覺到有問題，因此不但自行拆除蓋著窗戶的保麗龍板，自費改換成防火塑膠薄膜，更持續對大樓維修的圍網，噴水保濕。

宏福苑災民黃先生兒子：「他知道可能有這些危機(安全隱患)，但無論他做了或沒做什麼，一切都改變不了。」

黃先生對於整起大火災禍的憤懣無奈，也是7百多萬港人的共同情緒。不論是遠離大火現場、只透過網路與電視了解災情的一般港人….

港人 周先生：「我真的非常非常憤怒。因為這完全……我們本來可以避免這種事故，這種人為災難。」

或者是親身來到大浦，在被燒得焦黑的7棟大樓前，獻花致哀的民眾…

致哀港人 向先生：「如果規章制度能夠真正嚴格執行和規範，這場災難本來是可以避免的。(0331-0337)我認為正義是最重要的，我想這沒有商量的餘地。」

港人期盼的正義，是找出問題的癥結。

包括到底為什麼，火警鈴等大樓消防設施集體失效？為什麼不符合防火標準的中國製造圍網，可以大剌剌地使用，廠商還能拿出合格證書(16.)，官員巡查也一次都沒能檢驗出來？為什麼工程公司可以不斷提高追加工程款項，卻連工地禁菸守則都無法遵從。

而港警目前致力查辦的對象是這個。

TVB主播：「警方搗破一個偽冒社福機構網站，企圖詐騙市民火災捐款，拘捕一名雙程證女子(即中國戶籍女子)，暫未有人受騙。」

港府官員更不斷強調，許多社福機構或者救災團體都是詐騙，呼籲港人應該向具有官方背景的團體捐款，或者尋求官方協助即可。

其他社區維修工程人員 廖先生(12.01)：「你們剪哪裡我就燒哪裡。」

至於與宏福苑同樣由「鴻毅建築師公司」擔任修繕工程顧問的觀塘「安基苑」，施工人員周一(12月1日)還公開掛保證，稱自家的圍網絕對符合規則。

沒想到隔天，工地就出現大批工人默默拆除圍網，周三更傳出，鴻毅公司向所有客戶口頭表明將結業，該公司所涉及的200起房屋修繕工程恐受到影響。而鴻毅公司已有兩名董事此前遭廉政公署帶走，警方目前共逮捕15名涉案者，都屬承包商與維修公司，沒有任何涉及消防設施或者公務員。

