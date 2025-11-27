港惡火追因！竹子鷹架易燃 保麗龍封窗 火舌向上竄燒

香港宏福苑大樓可見窗戶用易燃的「保麗龍板」封住（圖／達志影像美聯社）

香港宏福苑屋齡已經超過40年，這次是因為外牆翻修引發火災。香港官方初步判定，有多重致命因素釀成災難，包含香港建築採用的竹子鷹架，是易燃材質，一旦起火就出現「煙囪效應」，大火迅速向上竄燒。另外維修工程的圍網，也不符合防火要求，甚至每棟窗戶 都用保麗龍板封住，助長火苗。

這場災難性火災發生在香港新界「大埔宏福苑」集合住宅，共有7棟大廈陷入火海。火災現場不斷傳出爆炸聲，星火持續往下掉落，鷹架被燒到墜落。香港保安局長鄧炳強表示，大廈外牆的保護網、防水帆布和塑膠布著火後蔓延速度比合規物料更為猛烈且快速，情況十分不尋常。

「宏福苑」屋齡已超過40年，2016年被強制檢驗時發現外牆剝落、鋼筋外露等問題，需要加裝防火物件。前年由「宏業建築工程」取得維修案，但隨後出現材料採購爭議，今年3月還有工程造價問題。

香港理工大學副教授Xinyan Huang指出，香港文化遺產「竹子鷹架」是絕對的易燃材料，加上香港正值旱季，這些竹子極易被點燃，一旦著火後蔓延速度非常快。鷹架與外牆之間的狹小空間形成「煙囪效應」，使火苗迅速往上竄。

港九搭棚工會理事長何炳德解釋，一張具有阻燃功能的維修棚網要90元港幣，而沒有阻燃功能的普通網只要50多元港幣。阻燃網在陽光曝曬下容易變脆，只能使用一次就必須丟棄，而普通網則可以重複使用，兩者價差約160台幣。港媒實測符合標準的「阻燃網」，即使用打火機持續燒也不會起火。

香港建造業總工會理事長周思傑表示，此次現場在更換馬賽克磚時，施工過程中有紙屑積聚在棚架上，工人行走的通道燒到雜物，隨後火勢蔓延至竹棚和圍網引起大火。若使用合規格的阻燃網，火勢較容易被撲滅。

27日上午，大批港警帶走「宏業建築工程」人員，以涉嫌過失殺人罪逮捕3人，包括2名董事和1名工程顧問，並搜索工程公司辦公室，查封大批文件和電腦主機作為火災調查證物。香港新界北區高級警司鍾麗詒指出，警方在窗外發現「發泡膠」（保麗龍板），是由建築工程公司在大廈進行維修工程時安裝的。警方有理由相信工程公司負責人嚴重疏忽導致這次意外，並引起火勢迅速蔓延。港媒找出修繕公告，提及用保麗龍板貼窗戶是為了防止工程期間被碎石打中。

香港執業安全師學會會長李光昇強調，基於安全考量，可以使用鐵板、防火綿、防火布或其他防火材料來堵塞窗洞，但這些材料較貴，工程人員可能基於成本考慮而不使用。香港特首李家超表示，房屋局獨立審查組將調查建築物外牆保護材料是否符合認可阻燃標準，並採集樣本化驗，如有任何違規情況將依法追究責任。

在這場燃燒超過20小時的大火中，一名37歲、入職9年的消防員不幸殉職。香港消防處副處長陳慶勇表示，建築物內部溫度非常高，使消防人員難以進入建築物進行滅火及救援行動，加上建築碎片和棚架不斷掉落，更增加了救災難度。

