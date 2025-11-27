港惡火65死逾200失聯

香港大埔宏福苑社區二十六日發生嚴重火災，造成至少六十五人死亡。(路透)

本報綜合報導

香港新界大埔宏福苑二十六日發生大火，截至二十七日晚間八時，死亡人數增至六十五人，並有七十人受傷、二百多人失聯。警方拘捕三人，均涉嫌誤殺，不排除有更多人被捕。

這場大火為香港歷史上最為嚴重的火災之一，在二十六日下午三時左右發生，連燒七棟大樓，由三級火警一直升至最嚴重的五級大火，直到二十七日清晨才大致受控，但仍有許多居民被困及失聯。消防員正陸續上樓搜查及救人，並在一些樓層找到了生還者。

官方公布，死者之中包括一名消防員，傷者之中有十五人危殆。

香港特首李家超凌晨率領主要官員召開記者會，對於這起大火導致多人傷亡，感到極度難過；並指仍有二百七十九人失聯，政府會全面動員、全力以赴。

宏福苑正進行大廈維修工程。消防員在滅火和救援過程中，發現大廈外牆的保護網和保護膜、一些防水的帆布和一些塑膠布受火後，蔓延程度遠比一些合規格的物料猛烈，蔓延速度也較快。此外，消防員也在沒有受波及的屋苑大廈中，發現有玻璃窗被貼上一些發泡膠板，這些發泡膠板遇熱時會很容易蔓延。

根據港媒報導，警方在事件中拘捕三人，分別為宏福苑維修工程的公司負責人，包括兩名公司董事、一名公司顧問，均涉嫌誤殺。警方不排除有更多人被捕。

宏福苑已有四十二年歷史，屋苑有八幢大樓合共一千九百八十四個住房；火警發生前，該屋苑正進行外牆維修，所有大樓外牆搭上了竹棚及蓋上保護網等，方便工作。

竹製鷹架燃燒蔓延七棟大樓，火勢二十七日已被控制，濃煙竄天際，大樓外牆被燒成焦黑。(路透)

二十六日下午三時左右，有人看到其中一幢大樓的竹棚起火，由於風大，大火很快延伸至其他大樓的竹棚，並引發大量住房內部起火；也有居民表示，看到某幢大樓內的一個垃圾房首先起火。有住戶表示，許多鄰居是行動不便的長者。

官方至今尚未公布大火起因。