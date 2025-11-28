港惡火94死「逐層搜索」 急尋失聯受困1／宏福苑大火釀94死、近300人失蹤 消防員「破門」搜救

香港大埔宏福苑大火發生至今，死亡人數已經攀升到94人、還有將近300人失蹤，是香港史上最嚴重的火警之一，香港消防處表示，除了滅火行動外，消防員也進入所有住宅逐層「破門」搜索，以確保沒有人員受困。此外，宏福苑維修工程包商的黑歷史也被挖出，他們的報價硬是比其他廠商多出6億台幣。

香港宏福苑居民：「我的女兒和先生都還沒出來，我鄰居的先生已經死了。」香港大埔宏福苑遭遇無情惡火，居民找不到自己的家人，心急如焚聲淚俱下，大火延燒至今將近2天的時間，傷亡人數不斷增加，從27日深夜再到28日清晨，大樓高樓層仍不時竄出火光。

香港消防處副處長陳慶勇：「大樓很多地方撲滅後又出現復燃的情況，(我們也部署人力)在大樓不同地方灑水降溫。」消防人員28日也陸續對7棟大樓進行破門搜救，確保沒有人受困，香港消防處指出，這次大火死傷者主要集中在火勢最為猛烈的宏昌閣與宏泰閣，消防28日凌晨也抬出多具遺體，家屬辨認遺體的作業也同步展開，惡火無情但也凸顯出香港人的團結。

香港義工：「看到有難就過來幫忙，看到他們沒有家，在社交平台上看到真的很慘。」大批熱心民眾運送物資，附近變成臨時的物資集中站，更有手繪地圖提供災民需要的救急資訊。香港宏福苑居民：「真的很謝謝大家，因為買和添置都需要時間。」

香港特首李家超27日也宣布，將投入3億港幣約12億台幣的援助基金，也立即向受災戶每戶發放1萬元港幣、大約四萬台幣的應急補助金。香港新聞記者：「消防也都發現在建築物外牆的保護網、防水帆布等不符合防火標準。」

火警原因疑涉工程疏失，承包工程的宏業建築3名負責人目前遭到拘捕，公司的黑歷史也一一曝光，除了這次事發的宏福苑維修工程，當時價格硬是比競標的另一家公司高出了約6億台幣，法團也強推進度，還寄送律師信限期住戶們約半年內，就要付清高額維修費，早就引起住戶不滿，如今隨著這場大火，也燒出更多背後的黑幕。





