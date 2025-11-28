港惡火94死「逐層搜索」 急尋失聯受困2／不放棄任何希望！消防深入房間 展開地毯式搜救

香港宏福苑大火延燒超過30個小時，七棟大樓全被燒得焦黑，但火勢總算在今天(11/28)獲得完全控制，香港消防隊也開始挺進火場，進行逐層破門搜索，希望找到生還者。而火場內畫面也首度曝光，被大火及濃煙肆虐過的樓房，就像是經歷了浩刧過後的廢墟，讓了看了怵目驚心。

樓梯間不斷有水往下流，消防人員沒有停下腳步，拿著手電筒一步一步往樓上搜索。大火獲得控制後，香港消防隊挺進火場逐層搜索，火場內部情況首度曝光，走道上一片混亂，還有燈具懸掛在半空中，牆壁都被大火燒得焦黑。

「火警了但我出不來，我被困住了出不來，救命啊！」大火發生當時情況有多緊急，有受困住戶拍下畫面向親友求援，可以看到整個客廳都被濃煙覆蓋，外傭驚恐求救，但傳完畫面後一家人就沒了消息，民眾焦急的發布到網路上，希望動用網友的力量找到人。

還有劫後餘生的住戶透露，自己住在宏志閣，還好當時有大樓管理員一一敲門通知大家快點離開，才來得及逃生。香港記者：「我們可以看到這邊還有火。」

這場大火延燒超過30個小時整棟大樓被燒得焦黑，所有設備也都毀壞，加上不時有殘火以及還沒散去的煙霧，搜救行動困難難重重。新界西消防處助理救護總長林卓豪：「行動期間，消防處已部署177輛消防車回應火力。」代表出面發言的消防從白天忙到深夜，甚至凌晨還是站在第一線。

消防人員這兩三天來，一邊救火一邊搜索，儘管有支援人力，但是因為失聯人數實在太多，範圍實在太廣，讓消防們都疲累不勘，一大清早消防也進到高樓層進行搜索救援不停歇。





