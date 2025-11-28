港惡火94死「逐層搜索」 急尋失聯受困3／求救訊號？消防搜查？ 宏福苑大樓出現手電筒狂閃

26日突如其來的大火，讓住在香港宏福苑的許多居民逃生不及。昨天(27)有民眾拍下大樓高樓層疑似有受困民眾拿著手電筒對外求救的訊號，除了消防員在火場救人，家屬也紛紛在網路上PO文，請網友一起尋找親人下落。

宏福苑大樓27日晚間有民眾發現不明白色燈光頻頻閃爍，懷疑是屋內受困民眾拿著手電筒對外求救，要對方撐住，不過也有人說會不會是消防員在逐樓搜索的燈光，因為失聯人數還是很多，家屬等待消防救援同時，也紛紛在網路上PO出尋人啟示。

有男子PO出與女友過去的甜蜜合照，並附上火災當時女友傳的最後訊息，16歲的黎姓少女與家人同住在宏泰閣，放學不久後曾經傳訊息說失火，火勢蔓延到她們家，下午3點23分發出最後的文字「好辛苦」之後便失去聯絡，至今仍無音訊。

還有親友也急著找獨居在宏泰閣的張小姐，通訊軟體最後的上線時間是在26日的下午3點，家人致電卻都無人接聽，直到5點消防員在樓梯間撿到手機，卻沒有找到人，宏福苑居住的民眾幾乎都是年長的長輩，也有許多家屬PO出過去的照片，只盼有一點失聯親人的消息，除了救人，也有協尋寵物。

28日凌晨12點06分現場傳出貓叫聲，民眾也立刻將貓咪救出，同時先用毛巾蓋住將他帶回家代為飼養，甚至有消防員將9隻貓咪一隻狗救出，一次拯救10條命。岑寧兒〈風的形狀〉：「乘著那風的幻想，離別的故事，散落途上。」有民眾把記錄下災區影像串成短片替災民祈福 ，要香港人一起加油。





