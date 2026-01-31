港日韓青年橄欖球隊齊聚臺南 選手之夜晚宴促進國際交流情誼

▲葉澤山副市長及各界貴賓合照。

【記者 劉秋菊／台南 報導】「2026年第一屆府城盃國際青年七人制橄欖球邀請賽」選手之夜於1月30日晚間舉行，臺南市政府特別安排選手之夜活動，邀請來自香港、日本及韓國的參賽隊伍，與國內選手、教練齊聚一堂，於緊湊賽事之餘安排輕鬆互動時段，增進各國選手間交流情誼。

▲葉澤山副市長致贈台南伴手禮。

本屆府城盃邀請各國青年隊伍來臺參賽，不僅提供青年選手同場競技、技術切磋的寶貴機會，也展現臺南市積極推動國際體育交流、持續接軌國際運動舞台的決心與行動力。

廣告 廣告

臺南市副市長葉澤山表示，市府長期重視體育發展與青年培育，透過舉辦國際青年賽事與交流活動，讓臺灣選手能在實際互動與競技中累積國際經驗，拓展視野，並藉由運動交流，深化城市與世界的連結。

體育局長陳良乾表示，選手之夜現場氣氛融洽，各國青年選手在非競技場合下互動熱絡，透過餐敘交流彼此訓練經驗、文化背景與參賽心得，不僅拉近隊伍間距離，也讓選手們在競技之外，建立跨國友誼，充分展現國際青年運動交流的精神。

▲陳良乾局長歡迎各國參賽選手。

選手之夜不僅是賽事期間的重要交流環節，更是國際賽事接待規劃中不可或缺的一環。透過安排具溫度的晚宴與交流場合，讓各國參賽隊伍在競技之外，有機會深入互動、彼此認識，不僅展現臺南市對國際來賓的誠摯歡迎與接待用心，也讓來訪選手實際感受府城友善、多元且富有人情味的城市氛圍。同時，國內選手亦能在交流過程中拓展國際視野，增進對不同文化與運動環境的理解，為未來參與更多國際賽事奠定良好基礎。

未來臺南市政府將持續秉持體育發展與國際交流並重的政策方向，結合賽事辦理、選手交流與城市行銷，逐步深化國際體育合作。期盼藉由府城盃等國際賽事的持續推動，讓運動成為臺南與世界對話的重要橋梁，吸引更多國際隊伍與賽事來臺南交流，進一步提升城市的國際能見度與體育形象，打造兼具競技實力與文化魅力的國際運動城市。（照片記者劉秋菊翻攝）