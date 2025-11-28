港昔工程高規把關今慘遭祝融！都是老共惹的禍？

論壇中心／邱暐琪報導

香港宏福苑大火導致逾百人死亡，傳出中國山東有兩間企業有出產號稱是防火材質的棚網，但實際卻是不防火的尼龍網。對此，政治評論員吳靜怡在《台灣最前線》節目中指出，香港過去是採用高規格的防火材料，這次的悲劇是官商勾結、立法會放寬法規之下所導致。

吳靜怡指出，香港十九年前的外牆翻新工程，是採用高規格的防火材料，十九年後，有部分「內地」的企業到了香港的立法會、地方政府等進行遊說，自稱是「希望要跟內地接軌、降低過高的標準，以節省公帑」，而立法會也要求放寬防火標準，最後成功的把起初香港嚴格的標準，改為中國標準。

廣告 廣告

吳靜怡指出，中國為了要讓這一些廠商可以圖利，刻意將法規放寬。甚至這個符合中國標準的CNAS認證，只要花幾塊錢就可以買到，導致這個帶有假證書的劣質防火網，變成了香港的工程常態，造就了這個令人痛心的局面。

原文出處：香港昔日外牆工程高規把關 今火燒宏福苑！吳靜怡曝黑幕中國放寬法規釀禍！

更多民視新聞報導

香港大火／勇消殉職！10年女友淚別：好想再牽你的手

宏福苑大火94死！北京釋「維穩訊號」：駐港部隊聽令

香港大火／館長「捐100萬港幣」！網酸：主子的國家

