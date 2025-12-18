港星劉錫明同框22歲愛女現身！「拒絕一起工作」背後原因曝光

記者林汝珊／台北報導

劉錫明與女兒劉安晴一同現身。（圖／華文環球藝術娛樂提供）

經典百老匯音樂劇《巧克力冒險工廠》17日在北流中心台北場盛大首演，吸引不少藝人到場朝聖，其中久未公開露面的劉錫明，也帶著22歲的愛女劉安晴一同前來欣賞演出，父女同框成為現場焦點。

劉錫明笑說，這次純粹是抱著活到老學到老的心情來觀摩，「真的是單純來觀摩的，音樂劇難度太高了。」而有意踏入演藝圈的劉安晴也透露，自己曾上過音樂劇相關課程，對表演充滿興趣，「什麼領域都想試試看。」

談及未來規劃，他表示現階段會以協助女兒發展為主，但強調自己不會擔任女兒的經紀人，劉安晴也直言認同，笑說：「家人不能一起工作啦！」更透露心中偶像是IU，希望未來能朝全方位藝人邁進。

劉錫明對於香港發生嚴重大火，相當震驚與不捨。（圖／華文環球藝術娛樂提供）

此外，日前香港發生宏福苑嚴重火災，外界也關心劉錫明是否有親友受影響，他表示幸好沒有，老家距離災區甚遠，且自己多年定居台北，得知消息時仍感到相當震驚與不捨，「願逝者安息，生者好好活下去。」

