港星劉錫明攜前世情人亮相 不當女兒經紀人「家人不一起工作」

港星劉錫明（左）17日攜愛女劉安晴一同觀賞《巧克力冒險工廠》百老匯音樂劇。（李承陽攝）

改編自作家羅德達爾原著的《巧克力冒險工廠》百老匯音樂劇，17日在台北流行音樂中心舉行台北場首演，港星劉錫明、金曲歌后孫盛希、演員劉瑞琪、主持人聶雲等人到場朝聖，其中劉錫明帶著老婆及22歲的女兒劉安晴一起來看演出，想追隨父親腳步闖蕩演藝圈的劉安晴表示，自己已上過果陀的表演課，什麼領域都躍躍欲試。

至於劉錫明會不會擔任劉安晴的經紀人、替女兒的演藝事業把關？他直言不會這麼做，很多事情有父母親的身分反而很難教，而且劉安晴自己在外面學得挺好的。劉安晴則笑說：「家人不能一起工作啦！」並分享自己的偶像是韓國女神IU，以IU為榜樣努力學習。

日前香港發生宏福苑大火事件，死傷慘重，問劉錫明有沒有親友就住在那附近？他說沒有認識的朋友住在那，老家也離災區大埔很遠，不過事件爆發當下他也非常震驚，祈願說：「願逝者安息、生者堅強。」

這次帶妻女來看《巧克力冒險工廠》音樂劇，未來是否也會想挑戰這類形式的演出？劉錫明回說：「這是1個國際知名的音樂劇，我真的是來觀摩學習的，挑戰音樂劇很難，縱使我以前是做獨立音樂出來的，就單純來觀摩。」他近來多在台灣跟大陸發展，明年有何新計畫分享？他表示明年就要看女兒劉安晴的表現了。

