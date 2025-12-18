港星劉錫明攜漂亮女兒台北亮相 「家人不一起工作」有共識

劉錫明帶著漂亮女兒劉安晴在台北《巧克力冒險工廠》百老匯音樂劇首演現身/記者倪有純攝

改編自名作家羅德達爾原著的《巧克力冒險工廠》百老匯音樂劇，17日晚在台北流行音樂中心舉行台北場首演，港星劉錫明、與主持人聶雲都帶著子女來現場朝聖，其中劉錫明帶著老婆及漂亮的22歲的女兒劉安晴，一起來看演出最吸晴。劉錫明一句，明年就看劉安晴表現了，也暗藏伏筆，劉安晴正在學表演，也在找經紀人準備出發了。

劉錫明，香港人，他畢業於台北市私立再興小學，中學時才到香港讀書，在香港中四時參加學校歌唱比賽，獲得全港歌唱比賽冠軍，他兩次獲獎都因媽媽反對他唱歌，繞了一個圈子，他從無線電視出發，一度被視為劉德華的接班人。香港劉錫明親人在台灣，也是很正常，所以女兒在台灣接受表演訓練，從台灣出發也很自然。

劉錫明會不會擔任劉安晴的經紀人、替女兒的演藝事業把關？他說，他不會這麼做，很多事情有父母親的身分反而很難教，而且劉安晴自己在外面學得挺好的。劉安晴則笑說：「家人不能一起工作啦！」並分享自己的偶像是韓國女神IU，以IU為榜樣努力學習。爸爸則表示明年就要看女兒劉安晴的表現了。

劉安晴很喜歡表演，想追隨父親闖演藝圈的表示，自己已上過果陀的表演課，什麼領域都躍躍欲試。劉錫明這次帶妻女來看《巧克力冒險工廠》音樂劇，劉錫明說：「這是1個國際知名的音樂劇，是來觀摩學習的。」劉錫明以前是做獨立音樂出來的，就單純帶女兒來觀摩學習。」他近來多在台灣跟大陸發展