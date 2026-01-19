港星呂方轉行KOL曬父女日常！愛女Emma小公主萌度爆表 讓網友暴動

記者林宜君／台北報導

港星呂方近年轉型成為社群KOL，不僅持續活躍於中國市場，更經常分享與家人的溫馨生活。（圖／翻攝微博）

港星呂方近年轉型成為社群KOL，不僅持續活躍於中國市場，更經常分享與家人的溫馨生活，近日曝光的父女互動影片，引發網友熱烈討論，呂方與5歲愛女Emma的甜蜜日常，再度成為話題焦點。61歲港星呂方自1983年參加TVB第二屆新秀歌唱大賽奪冠入行，以《彎彎的月亮》、《你的淺笑》、《朋友別哭》等經典金曲，橫掃兩岸三地樂迷支持。雖然外型不起眼，但精湛唱功讓他成為實力派歌手。近年，呂方轉戰中國市場，開設社群平台帳號轉型做KOL，經常拍片分享日常生活與父女互動。

廣告 廣告

呂方近日曝光的父女互動影片，引發網友熱烈討論。（圖／翻攝自IG）

近日，呂方在平台上分享與5歲女兒Emma外出用餐的影片。影片中，父女倆前往烤鴨餐廳，呂方興奮寫下：「果斷選擇一家烤鴨店來吃！烤爐的香氣真的很棒，女兒看著師傅切鴨肉片的樣子超認真！」Emma乖巧吃飯，兩人互動溫馨，畫面萌翻網友。影片還曝光Emma在飛機上畫的爸爸畫作，畫中的Daddy「又高又瘦」，與現實中身形圓潤的呂方形成趣味對比。呂方笑說畫作「有點出入」，卻仍甜蜜表示：「可愛到犯規！」。

曾因婚後「幸福肥」被網友戲稱「圓方」的呂方，影片中身形明顯清瘦不少，但仍難掩父愛光芒。（圖／翻攝自IG）

曾因婚後「幸福肥」被網友戲稱「圓方」的呂方，影片中身形明顯清瘦不少，但仍難掩父愛光芒。Emma遺傳爸爸單眼皮，但眼睛更大、鼻樑挺、下巴尖，加上小皇冠點綴，宛如小公主般高顏值，氣質出眾。網友看了影片紛紛留言表示：「呂方老師和Emma都好萌」、「女兒像爸爸，卻很洋氣」、「方方的女兒挺可愛的」、「哇，女兒好漂亮」、「小美女」。呂方與Emma的甜蜜互動，不僅展現父愛，也讓不少人對呂方的KOL新生活充滿期待。

更多三立新聞網報導

林俊傑母親壽宴甜曬新歡！前女友嘔吐文開轟 疑似劈腿時間線曝光

章小蕙自爆最後悔嫁給鍾鎮濤！親吐曾被阻見子女 30年舊帳再被翻出

從清純女神到情緒潰堤！李芷婷崩潰喊「放過我吧！」全網破防

館長中國直播曝：「我根本不想帶貨！」 網狂酸：阿不就好委屈

