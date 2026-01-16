港星娶台灣妻去年底生女兒 突冒真心話「怎有點外國臉」

來自香港的男星張啟樂過去演出過電影《周處除三害》，近年他定居台灣，2024年和台灣老婆結婚，去年11月迎來千金。剛成為新手爸爸的張啟樂，最近常分享爸爸經，昨(15日)晚間他還自嘲：「為什麼我今天看我的女兒有點外國臉？難道我抱錯了別人的小孩？我想，我應該是太累了」。

張啟樂昨曬出抱著2個月大女兒的溫馨影片，打趣說這陣子天天看女兒，突然覺得女兒有像「外國臉」，接著表示應該是太累看錯，而影片中張啟樂的女兒有雙甜美大眼，表情生動可愛，粉絲覺得他「偽抱怨、實質在炫女」，紛紛笑說：「老爸要擔心了，漂亮女兒以後會有很多人追」、「這麼漂亮的女兒對著您笑的好開心」、「大眼妹妹開始會笑了」、「女兒濃眉大眼，真的很漂亮」。

張啟樂來台發展快6年，曾以廣播節目《台味超有港》獲頒第59屆廣播金鐘獎生活風格節目獎時，2年前他低調證實和台灣圈外人老婆結婚，去年7月宣布兩人迎來愛的結晶，去年11月5日，張啟樂正式成為「港仔台爸」，他表示太太是剖腹生產，過程不能陪同，當女兒誕生那一刻，他的眼淚不禁流了下來，「原來，真的會很感動，居然在這個世上會有一個生命是因為自己而來」。

出席「好友港節」活動時，張啟樂談到老婆生女兒不禁哽咽，心疼透露太太受苦，在醫院催生3天吃「全餐」，他想替老婆分擔辛苦，尤其替老婆擠母乳，看到她面露痛苦時更是不捨；而他能做的就是分擔育兒壓力，但坦言學習當父親完全是「震撼教育」，特別是剛從月子中心回家的第一晚，女兒哭鬧不停，無論餵奶還是換尿布都無效，讓他直呼崩潰。不過經過1個月的磨練，他現在已駕輕就熟。

