港星娶台灣妻去年當爸！驚見女兒「有點外國臉」 寶寶高顏值正臉曝光

港星張啟樂來台發展6年，2024年和台灣老婆結婚的他，去年年底迎來女兒出生，晉升成為「港仔台爸」，不時在社群分享帶娃日常。豈料，張啟樂昨（15）晚卻突然脫口「為什麼我今天看我的女兒有點外國臉？」瞬間引發網友熱議。

張啟樂15日晚間在臉書曬女兒，影片中他的女兒擁有水汪汪大眼及深邃雙眼皮，表情生動可愛，但張啟樂卻笑說，這陣子突然覺得女兒有點「外國臉」，下秒再自嘲：「難道我抱錯了別人的小孩？我想，我應該是太累了。」影片曝光後，張啟樂的高顏值女兒立刻引起網友討論：「老爸要擔心了，漂亮女兒以後會有很多人追」。

張啟樂的女兒剛滿2個月，此前談到升格新手爸爸的感受，他坦言一開始非常辛苦，無法安撫哭鬧的女兒讓他一度崩潰。不過如今張啟樂已駕輕就熟，甚至能從哭聲判斷女兒需求，換尿布的俐落動作更被太太稱為「洗屁屁」高手。

