港星張啟樂初為人父 新手奶爸「洗屁屁高手」

記者王丹荷／綜合報導

港星張啟樂來臺發展6年，去年底女兒出生、晉升成為「港仔臺爸」。初為人父，他透露一開始照顧小孩真的是超級累，特別是從月子中心回家的第1個晚上，小孩一直在哭鬧，喝完奶換好尿布都還是哭，讓他非常崩潰。不過經過1個月的磨練，現在對餵奶、換尿布與哄睡已駕輕就熟，甚至能憑哭聲辨別女兒需求，動作俐落的他也因此被太太封為「洗屁屁高手」，展現稱職奶爸的一面。

張啟樂的女兒剛滿2個月，被問會不會辦百日宴？他說其實很怕自己舉辦這種宴會，因為總覺得會有人不想出席，卻為了「給面子」而被迫要出席，也會有人「不給面子」邀請卻不來，而且辦1次宴會其實很勞累，所以為了避免有這些情況出現，寧願少收紅包也不想辦宴會。

廣告 廣告

雖然沒有辦桌，但張啟樂有按照臺灣習俗準備彌月禮盒送給親朋好友，他覺得這方面臺灣跟香港很不一樣。他說：「臺灣生兒子要送油飯、生女兒要送蛋糕或餅乾，但香港並沒有送彌月禮的習俗，所以當我把彌月禮盒送給一些住在臺灣的香港朋友時，超過9成都不知道臺灣有這樣的習俗，這也是一種臺港文化差異。」

張啟樂表示，過去在臺灣真的得到不少朋友的幫忙，所以這份喜悅希望能夠跟所有朋友分享，因此禮盒準備超過200份，他說因為生女兒用了不少積蓄，所以要更加努力，「我這位『港仔臺爸』真的很需要賺奶粉錢，希望2026能夠在臺灣有更多的演出機會。」

張啟樂升格新手奶爸。（張啟樂提供）

張啟樂按照臺灣習俗準備彌月禮盒送給親朋好友。（張啟樂提供）