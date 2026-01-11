港星張啟樂晉升成為「港仔台爸」 太太大力稱讚是「洗屁屁高手」

【緯來新聞網】來台發展6年的港星張啟樂曾獲頒第59屆廣播金鐘獎生活風格節目獎，他的女兒在去年年底出生，晉升成為「港仔台爸」，新手爸的他覺得一開始照顧小孩真的是超級累，尤其是剛從月子中心回到家的第一個晚上，小孩一直在哭鬧，喝完奶換好尿布都還是哭，讓他非常崩潰。但他說經過一個月每天餵奶換尿布哄睡覺，現在已經駕輕就熟，更可以憑女兒的哭喊聲大概能猜到女兒在哭做什麼。他更說自己為女兒擦屁股換尿布的動作利落，更被太太稱自己為「洗屁屁」高手。

港星張啟樂成為新手爸爸。（圖／張啟樂提供）

張啟樂的女兒剛滿兩個月，但對於舉辦孩子的百日宴很害怕，因為他說總覺得會有人不想出席，但卻為了「給面子」而被迫要出席，也會有人「不給面子」邀請卻不來，而且辦一次宴會其實很勞累，所以為了避免有這些情況出現，啟樂說寧願少收紅包也不想辦宴會。



雖然沒有辦桌，但張啟樂有按照台灣習俗準備彌月禮盒送給親朋好友好，而他覺得這方面台灣跟香港很不一樣，張啟樂說：「台灣生兒子要送油飯，生女兒要送蛋糕或餅乾，但香港並沒有送彌月禮的習俗，所以當我把彌月禮盒送給一些住在台灣的香港朋友時，超過九成都不知道台灣有這樣的習俗，這也是一種台港文化差異。」

