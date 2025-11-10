港星朱茵認拍「大尺度三級片」黑歷史曝原因 《制服誘惑》這一幕成網路經典

朱茵當年因拍攝電影《制服誘惑》讓她女神形象一夕下滑，多年後才道出真相。翻攝微博

港星朱茵以經典電影《西遊記大結局之仙履奇緣》中「紫霞仙子」一角爆紅，她氣質清純、笑容動人，成功奠定了女神地位，成為一代人心中的夢中情人。但她後來成了「晶女郎」尺度越來越大，朱茵受訪時曾坦言，在她拍片歷史中有一段「不堪回首」的黑歷史，就是當年被名導王晶誤導，拍了三級片《制服誘惑》，讓她至今仍痛心表示：「我被騙了！」

朱茵回憶，當年香港名導王晶邀約她拍攝一部名為《午夜屠夫》的電影，並向她保證該片是懸疑愛情片，劇情內容健康，角色定位也相當正面。

信任導演接拍《午夜屠夫》 遭偷改成《制服誘惑》

朱茵基於對導演的信任而點頭答應演出。怎料電影拍完之後，片名竟被偷改成《制服誘惑》，剪接出來的內容更是充滿了情色擦邊的挑逗情節，讓她驚覺自己完全上當受騙了。朱茵坦言，這是她最想抹去的黑歷史。

朱茵因信任王晶接拍《制服誘惑》成黑歷史。翻攝微博

女神形象毀於一旦成低潮 未曾公開譴責

當年電影上映後，確實引起了巨大的爭議與討論，朱茵清純女神的形象因此受到重創，令她一度陷入低潮。儘管對王晶這樣的做法感到無奈與氣憤，她仍選擇保持專業態度，並未曾公開譴責對方。

而片中飾演色魔殺人犯的馬德鐘，表情十分變態淫邪，搶過男主角吳鎮宇的鋒頭，戲中一幕侵犯交通警察的橋段，他高叫「扣你五十分」的畫面成為網路經典，相信也是日後登上TVB小生之位的他一段黑歷史。

馬德鐘在《制服誘惑》中飾演變態，創造出名場面成網路經典。翻攝微博



