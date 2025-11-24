港星李婉華左眼失明半年 人生活在恐懼中

〔記者林南谷／綜合報導〕57歲資深港星李婉華移居加拿大多年，近年轉型為網紅，YouTube頻道經營有聲有色，近日在直播驚爆左眼曾經歷近半年失明，詳細分享由病發到康復恐怖經歷，坦言當時徬徨恐懼。

直播中李婉華透露事發2年前，左眼開始出現問題，最初只是「飛蚊症」，眼前有像蚊蟲一樣的黑點飛來飛去，她不以為然，以為只是休息不足；其後情況開始轉差，眼前出現「閃光」，卻因工作忙碌沒有正視。

最令李婉華心驚徵兆隨之而來，她的視野中出現了一塊「灰色屏障」，她說：「起初只是側邊有陰影，但陰影慢慢越來越多。」儘管視力日漸模糊，她仍鴕鳥以為是疲勞所致，沒有立即求醫，更為後來的危機埋下伏筆。

「最恐怖的有一日起床，整個左眼看不到」，李婉華語帶驚恐憶述，當時眼前只剩下一片深灰色，無論如何眨眼、沖洗，都無法恢復視力，她立即趕到急診室，醫生檢查後發現她的「視網膜破洞」，若惡化下去，會演變成視網膜脫落，屆時可能造成永久失明。

更令李婉華煎熬的是，有醫生一度誤診指她眼睛只是「感冒」，白白拖延了治療時間。在失明近半年裡，李婉華形容自己的視覺變得非常奇怪，視線中心會有個黑色圓圈被遮住，她只能依靠周邊的視力去「意會」事物模樣，痛楚不足為外人道。

