港星海俊傑淚求醫藥費！愛妻急性肝硬化「我不是騙子」

香港男星海俊傑8日突然上傳一段求助影片，聲淚俱下表示老婆莫家慈急性肝硬化，需要籌150萬元港幣（約為新台幣597萬元），以進行肝臟移植手術，付不出醫藥費的他請求各界協助。

海俊傑與化妝師老婆莫家慈結婚八年，他是在2012年到北京工作認識女方，兩人交往五年後結婚，2017年的婚禮席開30桌，現場星光熠熠。

海俊傑為病妻籌醫藥費。（圖／翻攝自海俊傑IG）

沒想到現在愛妻健康出狀況，海俊傑在影片中心急如焚、情緒激動，希望能救老婆一命，他表示已經向朋友借了70萬港幣，但離目標金額還差很多。他透露先前已經在香港的瑪麗醫院住院長達20天，隨後才被緊急轉介到廣州的中山醫院接受治療。

海俊傑強調現在正與時間賽跑，太太的病情相當危機，醫生說這兩天之內是肝臟移植的關鍵時刻。最後他泣不成聲說：「希望大家可以出一份力，能幫多少就幫多少。非常感謝大家，非常感謝大家的幫忙，謝謝。」為了證明真實性，他特別在影片中提到當下的時間為11月8日晚上10時，並含淚說道：「我是海俊傑，我不是騙子，之後我會有很多事情可以證明給大家看。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導