港星許紹雄癌逝！「8症狀」是腎臟癌警訊 醫：發現多已中後期

記者鄭玉如／台北報導

港星許紹雄因腎臟癌病逝，享壽76歲。醫師提醒，腎臟癌早期無症狀，常在中後期才發現，出現血尿、腰痛、腹部腫塊等警訊務必就醫。（圖／翻攝自許紹雄IG）

港星許紹雄28日凌晨因腎臟癌引發多重器官衰竭病逝，享壽76歲。國泰綜合醫院泌尿科主任王彥傑、董世祥醫師提到，腎臟癌在任何年齡都可能發生，好發於55歲到75歲之間，且早期沒有任何症狀，但隨著腫瘤逐漸變大，恐出現血尿、腰痛及腹部腫塊等症狀，還會合併疲倦、食慾不佳、體重減輕、貧血、發燒等。

國泰綜合醫院泌尿科主任王彥傑、董世祥醫師在官網指出，從腎臟細胞長出來的惡性腫瘤，都可稱為「腎臟癌」，根據腫瘤的細胞型態，分為腎細胞癌、腎盂癌、腎腺癌及其它少見腫瘤（如肉瘤），其中成年人的腎臟癌大多數是「腎細胞癌」，兒童最常見的腎臟癌則是「腎母細胞瘤」。

而腎細胞癌是腎臟最常見的惡性腫瘤，在任何年齡都可能發生，40歲後發生率會逐漸增加，好發於55歲到75歲，一般男性多於女性，男與女比例為1.9比1，除非極少數與特定基因及家族癌症有關的症候群，而多數腎臟癌都是偶發性的從一個腎臟長出來。

早期腎臟癌沒有任何症狀，但隨著腫瘤變大，患者會出現血尿、腰痛及腹部腫塊等症狀，腫瘤進一步擴散，還會合併疲倦、食慾不佳、體重減輕、貧血、發燒等。假若轉移至其它器官，如肝臟、肺臟、骨骼、腦部，恐引發各個器官的功能失調，其為腎臟癌的末期表現。

王彥傑、董世祥指出，腎臟癌多半在無意中被發現，患者可能出現上述症狀，驚覺不對勁就醫，才發現罹患腎臟癌，且大多數已是中後期。近年來健康檢查逐漸普及，較小的腎臟腫瘤，都可以提早被發現，建議民眾定期做健康檢查，有助於早期診斷腎臟癌。

