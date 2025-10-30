港星許紹雄癌逝！「8症狀」是腎臟癌警訊 醫：發現多已中後期
記者鄭玉如／台北報導
港星許紹雄28日凌晨因腎臟癌引發多重器官衰竭病逝，享壽76歲。國泰綜合醫院泌尿科主任王彥傑、董世祥醫師提到，腎臟癌在任何年齡都可能發生，好發於55歲到75歲之間，且早期沒有任何症狀，但隨著腫瘤逐漸變大，恐出現血尿、腰痛及腹部腫塊等症狀，還會合併疲倦、食慾不佳、體重減輕、貧血、發燒等。
國泰綜合醫院泌尿科主任王彥傑、董世祥醫師在官網指出，從腎臟細胞長出來的惡性腫瘤，都可稱為「腎臟癌」，根據腫瘤的細胞型態，分為腎細胞癌、腎盂癌、腎腺癌及其它少見腫瘤（如肉瘤），其中成年人的腎臟癌大多數是「腎細胞癌」，兒童最常見的腎臟癌則是「腎母細胞瘤」。
而腎細胞癌是腎臟最常見的惡性腫瘤，在任何年齡都可能發生，40歲後發生率會逐漸增加，好發於55歲到75歲，一般男性多於女性，男與女比例為1.9比1，除非極少數與特定基因及家族癌症有關的症候群，而多數腎臟癌都是偶發性的從一個腎臟長出來。
早期腎臟癌沒有任何症狀，但隨著腫瘤變大，患者會出現血尿、腰痛及腹部腫塊等症狀，腫瘤進一步擴散，還會合併疲倦、食慾不佳、體重減輕、貧血、發燒等。假若轉移至其它器官，如肝臟、肺臟、骨骼、腦部，恐引發各個器官的功能失調，其為腎臟癌的末期表現。
王彥傑、董世祥指出，腎臟癌多半在無意中被發現，患者可能出現上述症狀，驚覺不對勁就醫，才發現罹患腎臟癌，且大多數已是中後期。近年來健康檢查逐漸普及，較小的腎臟腫瘤，都可以提早被發現，建議民眾定期做健康檢查，有助於早期診斷腎臟癌。
更多三立新聞網報導
男金槍不倒「女友等到沒性致」！醫揭「1事」更重要：不只技巧問題
天冷病毒橫行！醫示警「3種流行病」 大人小孩都難防
35歲女按摩爆痛！竟排出血尿、恐釀敗血症 醫：「3類人」別亂按
不是太熱！40歲女每天咬冰塊才舒服 醫揭密：身體在求救
其他人也在看
綠葉之王「Benz雄」腎臟癌病逝 初期無症狀！6大危險族群一次看
暱稱「Benz雄」的港星許紹雄於28日凌晨因腎臟癌併發多重器官衰竭離世，享壽76歲，引起惠英紅、楊千嬅、蔡卓妍等一眾港星悼念。據了解，經常旦戲中擔任綠葉角色的許紹雄家世顯赫，醉心於演藝事業，中秋節時還曾露面聚餐，有人表示當時他精神不錯但臉色暗淡，如今病逝令許多藝人感到錯愕。與佘詩曼合作的劇集《正義女神Themis》也成為他的遺作，該劇於今年2月殺青。中天新聞網 ・ 21 小時前
傳坣娜「因胰臟癌病逝」 中研院團隊揭：癌王元凶是它
藝人坣娜傳出低調抗胰臟癌病逝，親友感嘆她善良美麗。胰臟癌被稱為「癌王」，早期難發現、復發率高。中研院研究指出，血糖代謝異常、糖尿病與胰臟癌高度相關，高糖飲食恐提升罹癌風險，專家提醒控制糖分攝取、降低風險。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
癌症年奪5.3萬命！醫揭「癌前9警訊」：老是睡不飽慘了
癌症是國人十大死因之首，一年就奪走5.3萬條人命。醫師黃軒表示，事實上，在人未確診罹癌之前，就會出現9大現象，例如長期疲倦、咳嗽2週不癒、長期胃灼熱、腹脹不退（尤其女性）、夜間腹痛等9大現象，因此，每次莫名疲倦、咳嗽治不好、持續胃灼熱，都可能是身體在發出求救的訊號。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
許紹雄生前最後貼文曝！網湧入留言「快醒來了」喚不回 死訊衝熱搜第一
76歲港星許紹雄27日驚傳病危，許多演藝圈的友人接連神色匆匆前往醫院探視，家屬證實他在今（28）日凌晨因癌症引發多重器官衰竭辭世，享壽76歲。許紹雄生前最後發文也曝光！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
許紹雄最後身影曝「上周還與愛女玩遊戲」 月初過中秋滿臉笑容
香港資深演員許紹雄於今（28日）凌晨，因癌症引發器官多重機能衰竭病逝。他最近一次公開露面是在本月初的中秋節，當時他與親友一同聚餐，並和女兒許惠菁開心合影。從照片上看來，許紹雄當時神采奕奕、精神抖擻，狀況並無異常，未料病情急轉直下，最終與世長辭，令親友和粉絲震驚不已。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
76歲許紹雄癌逝！周潤發「一身黑」見最後一面 兩人交情曝光
香港資深綠葉、男星「Benz哥」許紹雄病危，許多圈內好友聞訊後相繼趕往醫院探視。豈料，今（28）日傳出噩耗，因癌症引發多重器官衰竭，於凌晨2時30分安詳離世，享壽76歲。而今日一早，周潤發也一身黑現身醫院探望。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
飲食清淡、不喝酒罹大腸癌！醫點日常3習慣惹禍：大家常忽略
癌症長年來是國人10大死因榜首，其中大腸癌因為早期沒有明顯徵狀，更容易讓人忽略。有報導就指出，雖然大眾大部分認為大腸癌的原因是飲食，但是有三個日常習慣恐也是養成大腸癌的警鐘，分別是久坐、早餐缺乏膳食纖維、經常憋便。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
綠葉王許紹雄腎臟癌病逝，無聲殺手「1症狀」恐已晚期！這檢查是救命關鍵
資深港星「Benz雄」許紹雄27日才傳出病危住院的消息，隔日（28）凌晨就因不敵腎臟癌引發的多重器官衰竭而病逝，享壽76歲。突如其來的消息讓圈內好友感到十分不捨...早安健康 ・ 20 小時前
資深藝人許紹雄病逝！癌症引發多重器官衰竭 享壽76歲
香港資深藝人許紹雄過去經常在港劇與電影中演出綠葉角色，27日傳出他疑似病危至醫院接受治療；而根據《香港01》報導，許紹雄於28日因癌症引發的多重器官衰竭安詳離世，享壽76歲。中天新聞網 ・ 1 天前
不是脂肪！研究曝「它」是癌細胞的最愛：很多人的心頭好
現代人聞癌色變。一般認為，脂肪會加速癌症的生成與復發，但醫師李思賢表示，科學家發現，癌細胞與糖密切相關，糖能讓癌細胞快速繁殖。但他也表示，民眾不需恐懼糖，而應選擇健康的食物，少吃加工糖與精製澱粉，而以全食物為主、搭配健康的蛋白質和油脂、控制體重與規律運動。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
香港資深藝人許紹雄病逝 享壽76歲
香港資深藝人許紹雄傳出因癌症引發多重器官衰竭，於今（28）天凌晨辭世，享壽76歲。據港媒報導，大批好友昨日趕往醫院探視。許紹雄出道超過50年，曾經參與多部電視劇及電影演出，雖然多數飾演配角，但演技備受台視新聞網 ・ 1 天前
立冬將至！營養師：聰明「溫補」勝過大補特補
立冬節氣即將到來，天氣轉涼，是調養身體、預防感冒的重要時節。戴淑婷營養師提醒，若補得過於油膩或過重，反而可能導致嘴破、便秘，甚至血脂血糖上升等問題，建議民眾應「聰明溫補」，促進血液循環、增強抵抗力。中天新聞網 ・ 17 小時前
坣娜真正死因曝光！罹患癌王「胰臟癌」拒聚會獨扛病痛 在丈夫身旁離世
影視歌三棲的藝人坣娜，驚傳於10月16日因病辭世，享年59歲。她長年飽受紅斑性狼瘡與1993年重大車禍後遺症所苦，根據知情人士證實，過世原因是罹患胰臟癌，最後在丈夫薛智偉的身旁安詳離世。鏡報 ・ 12 小時前
快訊／粿粿爆出軌王子後「首發聲」 許多事實不符「會負責」
女星粿粿被丈夫范姜彥豐爆料與「王子」出軌後，婚姻狀況引發熱議，不久後她在社群平台發聲明，坦言婚姻已走向盡頭，並強調對方提出的離婚條件超出負擔，導致協商破裂。她更點出對方無預警發布的影片內容「許多事實不符」，承諾將整理完整事實公開，同時以母親身分強調「會負起責任」。鏡報 ・ 20 小時前
1碗綠豆湯就能「無痛燃脂」！醫授3策略打造腸道燃脂工廠 3招幫你養好菌
研究顯示，抗性澱粉竟能啟動「自然減重機制」。最新發表於《Cell Metabolism》期刊的研究證實，當腸道中的擬桿菌遇上高纖食物產生的乙酸時，能有效減少肝臟與內臟脂肪，達到類似低碳飲食的效果。這種健康2.0 ・ 2 小時前
2時間點散步降低大腸癌！這運動避免大腸息肉復發 防腸癌最佳運動是它
每天散步有助身體健康，研究更發現，2個時間點散步可降低大腸癌風險！德國研究發現，上午8點和下午6點左右活動的人，罹癌風險降低10％。醫師表示，其實運動本身就能降低大腸癌，切除過大顆息肉者，只要有運動，健康2.0 ・ 1 天前
許紹雄病逝！驚人家世曝光 太公是慈禧太后乾兒子
香港資深藝人許紹雄過去經常在港劇與電影中演出綠葉角色，27日傳出他病危至醫院接受治療；而根據《香港01》報導，許紹雄於28日因癌症引發的多重器官衰竭安詳離世，享壽76歲。中天新聞網 ・ 1 天前
醫療奉獻獎／翻轉精障者命運的溫馨長路 林知遠與玉里31年的約定
在東部靜謐的花蓮玉里鎮，人口數僅2萬多人，卻收容了全台最多的嚴重精神病患，當地獨有的「玉里模式」協助病友融入社區、重拾工作與生活尊嚴，而推動這一切長達31年的靈魂人物是台北榮總玉里分院前院長林知遠。玉里承載了無數破碎的人生，而這些人生卻也在此展開了新的旅程。 玉里榮院 收治全台嚴重精神病患 『(台鐵播音)玉里快到了。』列車緩緩減速，沿途景象逐漸清晰，放眼所及是一棟棟老舊平房，襯托出玉里這座小鎮的樸實與寧靜。還未駛入月台，便可看到「台北榮民總醫院 玉里分院」斗大的招牌橫臥在院區前，在招牌下，收治的是全台最難治療的精神病患。那裡一度被視為精神病友的「終點」，但在精神科醫師林知遠的推動下，這些病友跨出院區圍牆、走入社區，重新擁有自己的家。 『(原音)我跟你講，你猜猜看，我們6個人住這麼大的一棟樓，2個月繳一次電費，多少錢？夏天耶，你猜猜看。1,700！(記者：這麼省？)對啊，沒有用冷氣啊，都有窗戶啊！』阿誌向我介紹他們居住的獨棟4層樓透天厝，二、三樓各有3間獨立雅房，6名學員各自擁有自己的臥室，一樓還有公共空間，客廳、餐廳、廚房一應俱全，採光明亮、通風良好，室友們彼此照應。 精神障礙者走入社中央廣播電台 ・ 1 天前
「檸檬彗星」越來越亮！最後觀賞期限別錯過 下一次要等1400年
彗星靠近！民眾千萬把握難得一見的天文奇景。被暱稱為「檸檬彗星」的萊蒙彗星（Lemmon），因為今年年初被美國萊蒙山巡天計畫發現，其運行軌跡持續接近太陽，除了越來越亮，更成為今年最亮彗星，北市天文館表示，若條件良好就可在日落後的西方低空用肉眼看見其蹤影。南瀛天文館也提及，萊蒙彗星進入太陽系時的軌道週期約1350年，若今年錯過，就要等到西元3421年才能再次見到萊蒙彗星。太報 ・ 18 小時前
腳部水泡反覆發作是汗皰疹？台大醫：用錯藥沒完沒了 1工具是診斷關鍵
夏天一到腳底就冒出發癢的水泡，怎麼擦藥都沒用，但冬天就自動變好，是汗皰疹嗎？台大醫院皮膚科醫師烏惟新提醒，這類反覆發作、尤其只發生在單側，很可能是黴菌感染「水泡性足癬」，它常誤認為汗皰疹，導致治療無效健康2.0 ・ 1 天前